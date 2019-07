Fujifilm X-T30

Fujifilm heeft hier genoeg te bieden: een stoere body, goede AF, geweldige beeldkwaliteit zonder nabewerking en mooie 4K-video's - en dat alles voor een zeer redelijke prijs. We hebben wat bedenkingen bij de bediening en de elektronische zoeker, maar er is veel meer om van te houden dan om ons zorgen over te maken.

Sinds Fujifilm zijn X-serie introduceerde, boekte het merk veel successen. Vooral de X-Pro-serie met klassieke oculairstijl en DSLR-achtige X-T-modellen zijn favoriet. Toch groeide de X-T20 uit tot het best verkochte model uit de X-serie tot op heden.

Het model nam belangrijke functies over van de uitgebreidere X-T2 en heeft een veel aantrekkelijker prijs. Geen wonder dus, waar die populariteit vandaan komt. Na de introductie van de X-T3 leek het echter duidelijk dat een update van de X-T20 niet lang op zich zou laten wachten.

Net als bij eerdere modellen bevat de X-T30 het beste van de X-T3, die in een kleinere, lichtere en goedkopere body worden gestopt. Fujifilm heeft genoeg extra's in de X-T3 laten zitten om voor beide camera's markt te garanderen. Toch is het nieuwe model voor de meeste mensen duidelijk een betere keus: het biedt immers het vooruitzicht van veel kenmerken van de geavanceerdere camera in een goedkopere en beter te gebruiken body.

Kenmerken

X-Trans APS-C-sensor van 26,1 MP, met achtergrondverlichting

4K DCI- en UHD-opnamen (max. 30 p)

8 fps in burstmodus (max. 20 fps via elektronische ontspanknop)

De X-T30 bevat dezelfde X-Trans CMOS 4-sensor van 26,1 MP in APS-C-formaat als de X-T3. Deze werd voorzien van achtergrondverlichting om zo effectief mogelijk licht te verzamelen. De camera heeft daarnaast dezelfde X-Processor Pro 4-engine als de X-T3, hoewel de laagst mogelijke ISO-gevoeligheid ISO 160 is in plaats van ISO 200 op de X-T3. Dat is goed nieuws als je veel buiten fotografeert bij helder licht - met name met objectieven met een groot diafragma.

Het ISO-bereik rijkt tot ISO 12.800, maar mocht dat echt nodig zijn, dan is er nog een optie om een equivalent van ISO 51.200 of ISO 80 in te stellen.

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES VAN DE FUJIFILM X-T30 Sensor: X-Trans CMOS 4-sensor van 26,1 MP met achtergrondverlichting, APS-C Lensvatting: Fujifilm X-vatting Scherm: touchscreen van 3,0 inch met variabele hoek, 1.037.000 px Burst-opnamen: 8 fps (max. 20 fps met elektronische ontspanknop) Automatische scherpstelling: AF met fase- en contrastdetectie, 425 punten Video: 4K (DCI en UHD) tot 30 fps Connectivitei: Bluetooth en wifi, USB 3.1, HDMI Gebruiksduur van batterij: 380 opnamen (CIPA-classificatie) Gewicht: 383 g (incl. batterij en geheugenkaart)

Net als elk ander model met verwisselbare lenzen uit de X-serie is de camera voorzien van de lensvatting uit de X-serie. Deze accepteert momenteel de 29 XC- en XF-objectieven die tot nu toe voor het systeem zijn ontwikkeld, naast twee specifieke Fujifilm MKX-objectieven voor video en een klein aantal opties van externe partijen, zoals Samyang en Lensbaby. Dat is niet zo uitgebreid als de opties die voor sommige concurrerende systemen beschikbaar zijn, maar de meeste gewone gebruikers zullen waarschijnlijk zonder al te veel moeite het objectief vinden dat ze nodig hebben.

De camera zelf bevat geen beeldstabilisatie. Dat betekent dat je moet controleren of het objectief dat je gebruikt er wel over beschikt, wil je er gebruik van kunnen maken. Dit komt vaker voor bij dit soort camera's: de Sony A6400 en Canon EOS M5 hebben ook geen ingebouwde stabilisatie, maar de Panasonic GX9 en Olympus OM-D E-M5 Mark II wel. Het zorgt er in elk geval voor dat de body zo compact kan zijn.

De verbeterde verwerkingsengine brengt de filmsimulatiemodi met zich mee die al lang een trekpleister van de X-serie zijn. De X-T30 krijgt 16 opties, waaronder zes varianten van de zwart-wit- en ACROS-instellingen, naast de al lang bestaande opties die de Provia-, Astia- en Velvia-emulsies van het bedrijf nabootsen.

Fujifilm heeft ook de nieuwste Eterna Film Simulatie-optie voor video's toegevoegd. De Color Chrome-optie ernaast is gericht op iedereen die de fijne details in verzadigde onderwerpen, zoals bloemkoppen, wil behouden. Ook het monochroomeffect van de X-T3, waarmee een iets warme en koele voorinstelling aan zwart-witfoto's kan worden toegevoegd, en de korreloptie, waarmee een lichte textuur kan worden toegevoegd, zijn opgenomen. Dat geldt tevens voor een reeks geavanceerde filters, zoals 'Speelgoedcamera's', 'Miniatuur' en 'Zachte focus'.

Net als de X-T20 kan de X-T30 naast 1080p-beelden ook 4K-video's opnemen, maar Fujifilm heeft deze functie nog verder verbeterd. 4K-videobeelden kunnen met maximaal 30fps worden opgenomen met 10-bits 4:2:2-beelden via de HDMI-poort en 8-bits 4:2:0-opnamen via het interne geheugen. Als je naar Full HD-opnamen overschakelt, kun je beelden met maximaal 120 fps opnemen voor slow-motioneffecten. De camera biedt niet alle mogelijkheden van de X-T3 op dit gebied omdat die camera 10-bits 4:2:0-opnamen via het interne geheugen en 4K-opnamen met een maximum van 60 fps kan maken. Voor de gemiddelde X-T30-gebruiker is dit echter een concessie die ze waarschijnlijk wel zullen accepteren.

Vooral sport- en actiefotografen kunnen zich goed uitleven met de X-T30. Dat is mede te danken aan verbeteringen van het autofocussysteem (waarover later meer). Ook de toevoeging van de 'Sports Finder'-modus van de X-T3 draagt echter zijn steentje bij. Deze optie biedt twee voordelen: snellere burst-opnamen en een hogere 1,25x crop factor, waardoor onderwerpen op afstand gemakkelijker kunnen worden ingekaderd. In deze modus kan de gebruiker foto's met 30 fps, 20 fps of 10 fps maken. Eventueel kunnen de 20 fps- en 10 fps-opties ook zonder cropfactor worden gebruikt. In beide gevallen maken al deze opties gebruik van de elektronische ontspanknop van de camera, wat niet per se in elke situatie de beste optie is. De mechanische ontspanknop biedt maximaal van 8 frames per seconde.

Net als de meeste systeemcamera's is de X-T30 uitgerust met zowel een elektronische zoeker als een lcd-scherm, waarvan de kijkhoek kan worden aangepast om opnamen vanuit lastige hoeken te vereenvoudigen.

De EVF heeft dezelfde kernspecificaties als de X-T20's: een paneel met 2,36 miljoen stippen en een vergroting van 0,62x. De oudere X-T3 biedt in dit opzicht meer voordelen, want dat model heeft 3,69 miljoen stippen en een vergroting van 0,75x. Het is echter logisch dat de hoeken worden verkleind om een goedkoper model te produceren.

De zoeker is niet helemaal hetzelfde als die op de X-T20. Fujifilm heeft de weergavetijd verkort tot 0,005 seconden en de verversingssnelheid opgevoerd tot 100 fps in de 'Boost'-modus. De zoeker zou nu standaard ook helderder zijn dan die van de X-T20.

Het lcd-scherm lijkt onveranderd te zijn ten opzichte van de X-T20's. Het telt 1,04 miljoen stippen op een paneel van 3 inch dat van de camera kan worden weggetrokken en kan worden gekanteld. Het systeem reageert ook op aanrakingen, waardoor de gebruiker het scherpstelpunt kan instellen, snel kan inzoomen om details te controleren en door alle beelden kan swipen. Daarnaast wordt de 'Touch Pad AF'-optie ondersteund, waarmee gebruikers van de zoeker hun duim over het scherm kunnen slepen om het scherpstelpunt te verplaatsen.

Dan de connectiviteit. De camera is uitgerust met een USB-poort van het type C, die de nieuwste USB 3.1-standaard ondersteunt. Ook zijn er een HDMI-uitgang met een type D-aansluiting en een 2,5 mm-microfoonaansluiting aangebracht. Dat een speciale hoofdtelefoonaansluiting op zo'n kleine behuizing ontbreekt, is niet zo'n grote verrassing. Je kunt wel een hoofdtelefoon met een USB Type-C-aansluiting via de USB-poort gebruiken.

Bovendien kun je de camera via wifi en Bluetooth verbinden met je telefoon of tablet of met een printer. Je kunt handmatig beelden naar je telefoon of tablet downloaden of deze automatisch laten synchroniseren via Bluetooth. Ook kun je de camera bedienen voor opnamen op afstand. Bovendien kun je via de Fujifilm Camera Remote-app die dit alles mogelijk maakt ook je foto's geotaggen met behulp van de locatiegegevens van je apparaat.

De NP-W126S-li-ionbatterij kan gemiddeld 380 opnamen maken, wat ongeveer het gemiddelde is voor een camera van dit niveau. De genoemde cijfers zijn echter altijd veel lager dan wat de gemiddelde gebruiker in de praktijk kan bereiken. Bovendien zullen het gebruik van Boost of energiebesparende functies ook van invloed zijn op dit cijfer. Overigens delen de X-T30 en X-T20 dezelfde NP-W126S-batterij, maar kan het gebruik van de nieuwere verwerkingsmotor betekenen dat de batterij, ondanks de lichtere zoeker, voor iets meer dan de 350 opnamen van de X-T20 kan worden gebruikt.

Er is slechts één enkele SD-/SDHC/-SDXC-kaartsleuf naast het batterijcompartiment. Deze is toegankelijk via een klepje aan de onderkant van de camera. UHS-I wordt wel ondersteund, maar UHS-II niet. Wel kunnen UHS-II-kaarten worden gebruikt zonder enig prestatievoordeel ten opzichte van UHS-I-kaarten als je deze bij de hand hebt.