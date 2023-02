Samsung Galaxy S23 hands-on review

Waarom u TechRadar kunt vertrouwen Onze deskundige reviewers besteden uren aan het testen en vergelijken van producten en diensten, zodat u de beste voor u kunt kiezen. Meer informatie over hoe we testen .

Review in een notendop

Samsung's langverwachte vlaggenschip, de Samsung Galaxy S23, is geland en alle geruchten lijken te kloppen. Zoals verwacht hebben de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus geen camerablok meer maar drie afzonderlijke lenzen. Voorheen had alleen de Galaxy S22 Ultra dit ontwerp, maar het is nu doorgetrokken naar elke Galaxy S23. Met dit minimalistische ontwerp onderscheiden ze zich van de concurrentie.

Binnenin is ook het nodige aangepast. Alle drie de nieuwe smartphones van Samsung zijn uitgerust met het nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy. Dat is een hele mond vol om te zeggen dat Qualcomm zijn meest krachtige chip heeft aangepast voor Samsung. Of je die kleine boost zal merken, is nog maar de vraag, aangezien de standaardversie van deze chip alleen overtroffen werd door de A16 Bionic van Apple. Misschien dat het handig is voor 8K-video’s of zeer veeleisende games, maar daar stopt het dan ook. Tijdens de hands-on hadden we geen tijd om de chip tot het uiterste te drijven, dus daarvoor moet je wachten op onze volledige review.

In plaats van de indrukwekkende camera’s en (bijvoorbeeld) de 108MP-camera van de S22 Ultra over te nemen, blijven de camera’s hier voor het derde jaar op rij grotendeels hetzelfde. Het is nog steeds een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en een 10MP-telefotocamera met 3 optische zoom camera. Samsung zeg wel dat de nieuwe CPU en AI-trucjes ervoor zorgen dat de fotografie beter zal zijn. Op het eerste gezicht is de camera indrukwekkend, maar ook hier was geen tijd voor een grondige vergelijking met de Galaxy S22 van vorig jaar.

Net als bij de camera's heeft Samsung niet veel gesleuteld aan het 6,1-inch Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ scherm. Er zit nog steeds een vingerafdruklezer onder het scherm met een kleine ronde selfiecamera bovenaan. In tegenstelling tot sommige geruchten is het refresh rate niet gewijzigd. Het kan niet zakken tot 1Hz om meer stroom te besparen zoals de Galaxy S23 Ultra. In plaats daarvan haalt het minimaal 48Hz, hetzelfde cijfer als vorig jaar.

Daarnaast is er voor- en achteraan bescherming in de vorm van Gorilla Glass Victus 2 en Armor Aluminum aan de zijkanten. Ook de batterij is iets groter met een capaciteit van 3.900mAh (tegenover 3.700mAh vorig jaar). Terwijl de Galaxy S23 Plus de basisopslag verdubbelt naar 256GB, blijft de reguliere Galaxy S23 op 128GB zitten. Iets anders dat ontbreekt in deze kleinere smartphone is het vernieuwde koelsysteem. Tot slot is de prijs wel hoger geworden en betaal je nu geen 849 euro meer, maar 949 euro.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Prijs en beschikbaarheid

Samsung heeft de Samsung Galaxy S23 (samen met de Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra) op 1 februari gelanceerd. Hij is nu beschikbaar voor pre-order en wordt op 17 februari verzonden.

Met zijn adviesprijs van 949 euro ben je maar liefst 100 euro meer kwijt dan vorig jaar. Toch liggen de upgrades in lijn met de vorige jaren, waardoor de prijsstijging van 100 euro een moeilijke pil is om te slikken. Andere regio’s krijgen dan weer wel dezelfde prijzen als vorig jaar.

Samsung Galaxy S23 hands-on: Design

Nu het camerablok weg is, zweven de drie camera's van de Galaxy S23 linksboven op de geborsteld glazen achterkant met Gorilla Glass Victus . De voorkant is uitgerust met hetzelfde stevige glas.

Met afmetingen van 70,86 x 146,3 x 7,62 mm is de Galaxy S23 even groot als zijn voorganger. Het is een mooie, lichte kleine telefoon die goed in de hand ligt. Toeval of niet, de Galaxy S23 is ook even groot als de iPhone 14.

Voor het eerst zijn enkele externe delen van het toestel deels gemaakt van gerecycled materiaal, waaronder de volume- en aan/uit-knoppen en de speaker bovenaan. Daarnaast bevat Gorilla Glass Victus 2 gerecycled glas en is een deel van de verpakking gemaakt van gerecycled materiaal.

Er is ook een mooie collectie kleuren om uit te kiezen. In de winkel zal je Cream, Phantom Black, Lavender en Green vinden. Er zullen daarbovenop exclusieve kleuren zijn, zoals Rood, die je alleen via de website van Samsung kan aanschaffen.

De Galaxy S23-reeks heeft tot slot dezelfde IP68-score voor water- en stofbestendigheid die we al jaren zien. Een plons in het water zou hij daarom probleemloos moeten overleven.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Display

Aangezien de Galaxy S23 en S23 Plus bijna exact hetzelfde Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ beeldscherm delen, overtreft de S23 het S23 Plus model wel op pixels per inch: 425ppi vs. 393ppi

Het 6,1-inch scherm van de Samsung Galaxy S23 Plus is plat en heeft een minuscule zwarte rand eromheen. Met de maximale helderheid van 1.750 nits is het meer dan helder genoeg om zelfs in felle zon te zien.

Samsung Galaxy S23 hands-on: Camera

De lenzen zelf zijn bijna precies hetzelfde als die van de S22. We zijn vast niet de enigen die hoopten dat er camerahardware van de S22 Ultra zou overwaaien naar de standaard S23, maar dat is niet gebeurd. De Snapdragon 8 Gen 2 zou wel meer geavanceerde beeldverwerking mogelijk maken.

De camera’s zien er als volgt uit:

De foto’s tijdens onze hands-on zagen er allemaal goed, helder en kleurrijk uit. De details waren allemaal goed en de 50MP-hoofdcamera neemt nog steeds standaard foto’s in 12,5MP door midden van pixel-binning. Je kan foto’s in 50MP nemen, maar zelfs met de gloednieuwe chipset duurt dat iets langer, waardoor we hem niet aanraden bij scènes met veel beweging.

Samsung belooft verbeterde foto’s bij weinig licht en om dat te testen, konden we foto’s maken onder een donkere deken. Hoewel dat niet helemaal hetzelfde is als maanlicht en een sterrenhemel, waren de resultaten beter dan verwacht.

Aan de voorkant zit tot slot een 12MP-selfiecamera, wat iets scherper is dan de 10MP-camera van de vorige generaties. Onze selfies waren van goede kwaliteit, maar niet merkbaar beter dan met de Galaxy S22.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Prestaties en audio

De volledige Samsung Galaxy S23-serie wordt aangedreven door het Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy, een aangepaste versie van de chip die is overgeklokt tot 3,6GHz. Ook hier hebben we meer tijd nodig om de meerwaarde van de aangepaste chip te bepalen. Alles wat we uitvoerden in de demoruimte, ging snel en vlot, maar zwaardere taken zoals games en 8K-videobewerking konden we niet uitvoeren.

De audio konden we daarnaast wel kort testen. Zo is er nu ondersteuning voor Dolby Atmos als je een compatibele film of serie kijkt. De stereospeakers zijn behouden en het volume kan verrassend hoog gaan ondanks het kleine formaat van de telefoon. Wie trouwens hoopt op de terugkeer van de 3,5mm-koptelefoonpoort, blijft met lege handen achter. Je bent nog steeds aangewezen op draadloze oordopjes of een dongle van USB-C naar 3,5mm.

Eén ding waar Samsung momenteel niets van zegt enige vorm van satellietconnectiviteit. Qualcomm heeft namelijk al een demo getoond met zijn nieuwe chip die een noodbericht stuurt via satellietcommunicatie. Ook Apple biedt een gelijkaardige functie aan met de iPhone 14, maar die is hier nog niet beschikbaar. Als Samsung toch besluit om via een update satellietcommunicatie te introduceren, verwachten we niet dat dit meteen beschikbaar zal zijn in Nederland en België.

Samsung Galaxy S23 hands-on: Software

De gehele Samsung Galaxy S23-serie draait Android 13 met OneUI 5.1. Samsung belooft vier Android-updates en vijf jaar beveiligingsupgrades. Heel veel is er niet veranderd tegenover vorig jaar. Enkele apps hebben nieuwe features, maar buiten de apps ziet alles er identiek uit.

Een van de apps waar Samsung jaarlijks aan sleutelt, is Samsung Notes. Die heeft dit keer een update gehad waardoor je beter met anderen kan samenwerken. Daarnaast is er een nieuwe veiligheidsfunctie waarmee je zelf de Galaxy S23 in onderhoudsmodus kan zetten zodat alle gegevens beschermd zijn tijdens een reparatie.

(Image credit: Samsung)

Samsung Galaxy S23 hands-on: Batterij

De Samsung Galaxy S23 is voorzien van een 3.900mAh-batterij, wat 200mAh groter is dan de Galaxy S22. Wat dat betekent in de praktijk, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar we vermoeden dat je zeker een volledige dag kan doen op een lading. Ook zou de Snapdragon 8 Gen 2 efficiënter moeten werken waardoor je in theorie meer gebruikstijd met dezelfde batterijcapaciteit kan halen.

De telefoon ondersteunt tot slot 25W-snelladen met kabel en 10W draadloos opladen, eveneens hetzelfde als vorig jaar. Wie wil, kan met Wireless PowerShare andere apparaten draadloos opladen op de achterkant van de Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 hands-on: vroeg oordeel

Al met al is de Samsung Galaxy S23 een degelijke smartphone met als hoogtepunt zijn nieuwe chip, die betere prestaties en verbeterde fotografie mogelijk maakt. Jammer genoeg is zijn adviesprijs met 100 euro gestegen waardoor je nu 949 euro moet betalen voor de goedkoopste telefoon van het nieuwe trio.

Gezien het sterke updatebeleid van Samsung, kan de Galaxy S22 van vorig jaar een interessantere optie zijn. Zijn adviesprijs lag sowieso al lager en nu zijn opvolger uit is, zal je hem makkelijker met kortingen kunnen vinden.