Ivacy is goedkoop en heeft een aantrekkelijke lijst met functies, maar is niet foutloos. Zo zijn de snelheden middelmatig, ondervinden we wat problemen met de Windows-versies, en missen we wat upgrades hier en daar. Ook ontbreekt vooralsnog een veiligheidsaudit. Probeer de dienst als je op zoek bent naar een goede deal, maar test intensief voordat je overgaat tot aankoop.

Ivacy is een VPN die in Singapore is gebaseerd en (volgens zijn website) een 'bekroonde VPN' die jou bijna elke functie aanbiedt die je nodig hebt, en dat voor een zeer voordelig prijskaartje. Klopt dit allemaal, of is het een marketingpraatje?

De Servers-pagina op de website zegt bijvoorbeeld dat het meer dan 1.000 servers in meer dan 100 locaties aanbiedt, verspreid over meer dan 50 landen. In de tabel op de pagina vinden we momenteel slechts 766 servers terug, dus we vertrouwen niet echt op de cijfers. Dat neemt niet weg dat er nog altijd wel wat keuze is.

Een brede reeks aan apps bevat downloads voor Windows, Mac, Android en iOS, samen met extensies voor Chrome, Edge en Firefox. Er zijn ook instructies voor het handmatig opstellen van de dienst op routers, Kodi, Linux, consoles en meer.

Ivacy is torrent-vriendelijk, blokkeert malware, logt niets, ondersteunt tot wel vijf gelijktijdige connecties, en het komt met een kill switch om je privacy te beschermen als de verbinding wegvalt.

Protocol-ondersteuning dekt L2TP, OpenVPN en IKEv2-protocollen, split-tunneling zorgt ervoor dat je kan kiezen welk verkeer je door de VPN-tunnel gidst, en zo kunnen we nog wel even doorgaan qua features.

Als de dienst niet werk zoals hij moet, dan heb je 24/7 ondersteuning via e-mail, en de ticket en live chat zijn beschikbaar om je in de juiste richting te sturen.

De prijzen zijn over het algemeen laag. De prijs per maand is vrij redelijk tegen 9,95 dollar. Bij een jaarlijks plan verschuift dat naar 3,50 dollar, en bij een abonnement voor 5 jaren wordt het 1,16 dollar per maand.

Om dat in perspectief te trekken: je krijgt vijf jaren toegang tot de dienst voor een eenmalige betaling van 69,99 dollar. Zelfs een abonnement van slechts een jaar bij HideMyAss! komt enkel een beetje goedkoper uit met 59,98 dollar. Als je Ivacy voor slechts enkele jaren daarvan wil gebruiken, dan ziet het er nog steeds goed uit.

Optionele extraatjes zoals dedicated IPs (VS, VK, Australië, Canada, Duitsland, Hong Kong, Singapore) komen voor een schappelijke 1,99 dollar per maand (NordVPN vraagt bijvoorbeeld 70 dollar per jaar), en ondersteuning voor port fowarding kost 1 dollar per maand.

Ivacy ondersteunt een aantal verschillende betaalmogelijkheden (Image credit: Ivacy)

Er is ondersteuning voor verschillende betaalmogelijkheden, waaronder via je credit card, PayPal, Alipay, Paymentwall, PerfectMoney en Bitcoin via BitPay.

Als je geïnteresseerd bent, dan is er nog goed nieuws: je kan gebruik maken van een proefperiode die je 7 dagen de kans geeft om de dienst uit te proberen voor slechts 0,99 dollar, wat genoeg tijd is om bekend te raken met de functies van Ivacy.

Let wel op: zodra de proefperiode afloopt, vernieuwt deze zich als het jaarlijkse plan, tenzij je alles op tijd annuleert. Gelukkig ben je steeds beschermd door een 30 dagen tevredenheidsgarantie als je toch spijt hebt (en 7 dagen voor accounts die maandelijks betalen).

Ivacy legt duidelijk uit welke data ze verzamelen in hun privacybeleid (Image credit: Ivacy)

Privacy en loggen

Ivacy heeft een uitstekend privacybeleid waarin duidelijk staat wat ze bijhouden en wat niet in verfrissend heldere details Hier heb je een belangrijke paragraaf:

"We loggen of bekijken heel strikt niets van online browsingactiviteiten, connectielogs, aangewezen VPN-IP-adressen, originele IP-adressen, zoekgeschiedenis, uitgaand verkeer, connectietijden, data waar je toegang tot hebt gehad en/of DNS-queries die van jouw kant werden gemaakt. We hebben geen informatie die specifieke activiteiten aan specifieke gebruikers kan koppelen."

Als je ooit tijdenlang bezig bent geweest met het onderzoeken van de kleine lettertjes en ondersteuningspagina van een VPN-dienst om een hint te krijgen van hun privacybeleid, dan zal je het zeker waarderen dat zoveel nuttige informatie in slechts enkele zinnen gepropt is.

Het beleid detailleert de persoonlijke data die Ivacy wel verzamelt (naam, e-mailadres, betaalmethodes) en andere verzamelmethodes (rapporten bij het crashen van de app en diagnoses, Google Analytics op de website). Dit is niet ideaal, maar het is wel beter dan bij veel concurrenten, en het is goed om te zien dat Ivacy je ook de kans geeft om een aanvraag in te dienen waarbij ze jouw persoonlijke data verwijderen. Dit is mogelijk via het Members Area-gedeelte van hun website.

Jammer genoeg is er geen manier om deze informatie te bevestigen. Andere VPN's laten zich steeds meer door publieke veiligheids- en privacy-audits onderzoeken - TunnelBear heeft bijvoorbeeld drie jaarlijkse audits van zijn apps, infrastructuur, website en meer - maar dat is nog niet het geval bij Ivacy. Hopelijk komt er daar snel verandering in.

Ivacy biedt niet enkel een app voor Windows, maar ook clients voor Mac, Android en iOS, plus browserextensies. (Image credit: Ivacy)

Apps

Het abonneren op Ivacy werkt net zoals bij vrijwel elke andere VPN. We kozen een plan en betaalmethode, gaven os geld af, waarna Ivacy ons een welkomstmail stuurde met een link om ons wachtwoord toe te voegen, en de website gaf ons links naar de verschillende apps van Ivacy. We hebben de Windows-client gedownload en geïnstalleerd, en na enkele seconden konden we er al mee aan de slag.

De interface van de client lijkt op die van veel andere VPN-apps. Het openingsscherm heeft een grote knop die je automatisch met de meest dichtstbijzijnde server verbindt, maar je kunt ook een locatie kiezen uit de lijst.

Het is mogelijk om je locatie te kiezen uit een lijst met landen of steden (Image credit: Ivacy)

Deze lijst kan worden weergegeven als landen of steden, maar er zijn geen pingtijden of server load-statistieken, alsook geen zoekbalk of sorteeropties om je te helpen bij het maken van de beste keuze. De app heeft wel een Favorieten-systeem waar je jouw meest gebruikte keuzes kan groeperen.

Een toolbar aan de linkerkant helpt je bij het selecteren van servers voor bepaalde taken. Als je bijvoorbeeld op Streaming klikt, dan krijg je de platformen te zien die je wil deblokkeren (Amazon Prime Video, BBC, Hulu, Netflix en veel meer).

Andere opties zijn 'Unblocking', dat je helpt met de toegang tot websites met geoblokkades, en 'Secure Download', waarmee de dienst 'scant op de aanwezigheid van virussen of malware in de data die wordt gedownload en deze op serverlevel vervolgens verwijdert'. De webpagina voor deze functie zegt dat 'het scant op zulke virussen en kwaadaardige software om ze te verwijderen voordat ze een kans krijgen om op jouw toestel terecht te komen.'

Dat klinkt alsof ze de inhoud van de bestanden nakijken voordat je ze downloadt, maar volgens onze testen maken ze waarschijnlijk gebruik van een eenvoudige zwarte DNS-lijst om gevaarlijke URL's te blokkeren.

In de instellingen kan je jouw gewenste opstartmethode kiezen, zoals het openen met de 'Streaming'-pagina. Er is een optie om van protocol te wisselen (OpenVPN, UDP of TCP, L2TP of IKEv2), split-tunneling, een kill switch en (wat een toevoeging is ten opzichte van onze laatste review) een multipoort-instelling die je in staat stelt om te scannen voor open poorten om VPN-blokkades te omzeilen.

Desktop-clients bieden vaak meer functies dan hun mobiele tegenhangers, maar de Android-app van Ivacy is verbazingwekkend goed uitgerust, met dezelfde verbindingsmethodes (streaming, downloaden, deblokkeren), een verbindingslijst die per land of stad wordt weergegeven, een kill switch, gespleten tunnelen en een multipoort-modus. De instellingen zijn iets meer basaal, en het ondersteunt enkel het OpenVPN-protocol, maar verder is het een goede app die makkelijk in het gebruik is, maar met een schappelijke hoop functies.

Dat geldt ook voor de iOS-app die, buiten het gebrek aan een kill switch en het gebruik van IKEv2 in plaats van OpenVPN, op gelijke voet staat met de andere mobiele apps van Ivacy.

Als er hier een probleem is, dan zit het in de eerder trage vooruitgang in de ontwikkeling van de software. De apps van Ivacy hebben al eventjes geen nieuwe functies toegevoegd, en als je hoopt op grote veranderingen, zoals ondersteuning voor WireGuard, ziet het ernaar uit dat je geduld moet hebben.

Ivacy's functie voor gespleten tunnelen (Image credit: Ivacy)

Windows testen

We hebben meerdere gebruiksproblemen gevonden in onze laatste review van de Windows-client van Ivacy, maar veel daarvan zijn reeds opgelost.

De client behoudt bijvoorbeeld je huidige geselecteerde locatie als je wisselt tussen verschillende modi (Streaming, Secure Download enzovoort). Als je een verbinding maakt met de Automatic-modus, dan toont de client het land dat het selecteerde. Als je de app minimaliseert, dan gaat het automatisch naar het systeemvak, net zoals we verwachtten (je kan dit nog steeds aanpassen bij de instellingen als je dat wil).

De locatiekeuzes van Automatic zijn niet altijd wat je verwacht. Onze collega's vanuit het Verenigd Koninkrijk kwamen bij hun tests bijvoorbeeld steeds uit in Denemarken.

De weergave van het status display laat te wensen over. Het toonde bijvoorbeeld niet altijd onze locatie toen we in Streaming-modus zaten, en gaf ons weer als 'Anonymous'. Het was niet in staat om ons nieuw IP-adres te tonen, en gaf enkel 'Hidden IP'. En we konden niet wisselen van de ene locatie naar de andere, of zelfs in een andere lijst browsen, tot we de huidige connectie afsloten.

Dingen waar we ons ook aan stoorden die niet van een technische aard bleken, waren de voortdurende vragen om de dienst van een score te voorzien, of om onze browser te openen op ''s werelds meest private zoekmachine, Startpage.com.' Dat laatste had een 'Don't show me again'-optie, maar als we voor een commercieel product betalen, dan verwachten we geen advertenties (we betalen natuurlijk wel weinig, dus aan de andere kant komt het niet als een verrassing).

De client sloeg er wel in om op een veilige manier de VPN-tunnel op te stellen. Hij configureerde IKEv2-connecties met IPv6 uitgeschakeld, verplichtte encryptie (niet de maximale encryptie) en sloeg onze gegevens niet lokaal op. Het zette OpenVPN op met AES-256-CBC-encryptie, en de kill switch stond standaard ingeschakeld.

Het enige vreemde dat we opmerkten: ook al biedt de client L2TP als protocol, door dit te kiezen kregen we enkel een IKEv2-verbinding. Als je echt L2TP nodig hebt, dan kan je mogelijk wel wat tijd verspillen vooraleer je doorhebt wat er aan de hand is.

De noodknop-functie is verbeterd sinds de laatste keer dat we met Ivacy VPN hebben gewerkt (Image credit: Ivacy)

De kill-switch heeft een upgrade gekregen ten opzichte van de laatste keer dat we Ivacy hebben gereviewd. Toen we de VPN volledig afsloten (OpenVPN of IKEv2), merkte de client dat, blokkeerde hij ons internet, bracht hij ons daarvan op de hoogte en maakte hij opnieuw verbinding. Dat is leuk, maar we merkten nog twee problemen op.

Om te beginnen wisselde de client tussen protocollen bij het opnieuw aangaan van een verbinding, van OpenVPN naar IKEv2, of IKEv2 naar OpenVPN. Er kan daar een mogelijke verklaring voor zijn: misschien was deze omschakeling dankzij een systeembreed probleem met het huidige protocol, dus het omschakelen kon betere resultaten geven. Dat is echter niet wat een gebruiker zal verwachten, en de client toont je het nieuwe protocol niet om je te laten zien wat het heeft gedaan, dus dat kan problemen veroorzaken.

Ten tweede, bij onze simulatie van een meer fundamenteel probleem door het uit- en terug inschakelen van onze router zei de client dat hij zich opnieuw had verbonden, maar onze toegang tot het internet bleef geblokkeerd. Dit konden we eenvoudig opnieuw oplossen door de verbinding terug uit en in te schakelen, maar ook hier kan er de nodige verwarring zijn.

Los van deze probleempjes heeft de Windows-client van Ivacy een lange weg afgelegd de voorbije maanden. Er zijn nog steeds enkele eigenaardigheden die moeten worden aangepakt, maar het bedrijf heeft de grote problemen verholpen, en we hopen dat de andere problemen dan ook snel volgen.

Onze snelheidstesten ondervonden technische problemen met Ivacy, maar we konden toch achterhalen dat het wat wankel was op vlak van prestaties (Image credit: Ookla)

Prestaties

Onze prestatietesten begonnen bij het kijken naar de verbindingstijden. We hebben problemen gezien in vorige reviews van Ivacy, maar dit keer waren ze vrij acceptabel. Het verbinden via OpenVPN ging in slechts 5 tot 6 seconden (sommige VPN's doen er bijna twee keer zo lang over of zelfs langer).

Onze collega's van het Verenigd Koninkrijk waren niet in staat om de snelheidstesten uit te voeren wegens technische problemen, maar aangezien we niet zeker zijn van de oorzaak daarvan, zullen we dit Ivacy niet ten laste leggen. De resultaten die ze wel verkregen, lagen tussen de 75 en 170Mbps, wat een bredere marge is dan normaal, al kan het aan de technische mankementen liggen. De meeste degelijke VPN's scoren tussen de 100 en 200Mbps, dus zo te zien haalt Ivacy middenklasse-snelheden.

We hebben de resultaten vergeleken met testen vanuit een locatie in de Verenigde Staten en maakten gebruik van een supersnelle 600Mbps-verbinding. Dit maal hadden we geen problemen bij het vergaren van onze data, en de downloads van Ivacy waren consistent, maar een beetje onder het gemiddelde tegen 70-80Mbps.

De dienst heeft genoeg kracht voor veel taken, maar het hinkt nog een beetje achterop in vergelijking met andere diensten, waaronder Speedify (dat in een recente test piekte tegen 315Mbps+), NordVPN (380Mbps+) en Hotspot Shield (415Mbps).

Ivacy sloeg er uiteindelijk in om de Amerikaanse Netflix in onze testen te deblokkeren (Image credit: Ivacy)

Netflix

De website van Ivacy stelt dat je met de dienst 'alles, altijd en overal kan streamen', wat heel leuk klinkt. Dit zijn ook geen marketingpraatjes, de apps bevatten gespecialiseerde streaminglocaties die Netflix deblokkeren, samen met andere streamingplatformen.

Om dit te proberen, lanceerden we de Windows client, kozen de Streaming-modus en het Netflix-kanaal, en keken toen de client zich verbond.

Daarna vroeg de client of we naar de Amerikaanse Netflix wilden kijken, en bij het klikken op 'Yes' opende het onze standaard browser op de Netflix-pagina. Dat is heel handig, maar het bleek niet te werken: Netflix detecteerde de VPN en weigerde om iets te streamen.

Gelukkig was dit niet het einde. Ivacy biedt ook browser-extensies aan voor Chrome, Firefox en Edge. Net zoals de apps ondersteunen ze ook verschillende streamingplatformen. We schakelden over van de Windows client naar de Chrome-extensie, kozen het Netflix US-kanaal, en nu waren we in staat om de inhoud te zien.

Dat was goed nieuws, en naarmate onze test vorderde, werd het enkel beter. We wisselden terug naar de client, gingen kijken bij onze BBC iPlayer, Amazon Prime Video, YouTube US en Disney+, en Ivacy kreeg ons in alle diensten.

Dit is geen perfecte deblokkeerprestatie. ExpressVPN kreeg ons in alles vanuit zijn apps, zonder nood aan de browserextensies, maar Ivacy presteerde beter dan veel, en dat is net het begin van de mogelijkheden van de VPN. Het Streaming-paneel van de client deblokeert veel andere platformen, waaronder ABC, BT Sports, CBS, Fox Sports Now, HBO Now, Hulu, NBC en meer.

Deze VPN-provider biedt browserextensies voor Chrome, Firefox en Edge (Image credit: Ivacy)

Ondersteuning

De ondersteuningspagina van Ivacy is altijd beschikbaar als je in de problemen komt, met een reeks handleidingen voor de installatie, algemene problemen en meer. Er is veel handigs, maar nooit zo gedetailleerd als we zouden willen. Enkele artikels zijn gedateerd (zoals bijvoorbeeld zichtbaar is in het gebruiken van screenshots van oudere versies van de client) en het kan niet tegen de professionele artikels van grotere VPN-diensten zoals ExpressVPN op.

Gelukkig biedt de website ook 24/7 ondersteuning via een live chat. We hadden een bruikbaar antwoord in ongeveer een minuut toen we een vraag stelden om te testen, wat veel beter is dan veel van de concurrentie.

De ondersteuning via e-mail is een beetje trager, wat weinig verrassend is, maar het was nog steeds acceptabel. We kregen doorgaans behulpzame antwoorden binnen de drie uren, met de snelste responstijd die rond de 30 minuten ligt, wat ook sneller is dan bij duurdere alternatieven.

Eindoordeel

Ivacy biedt een reeks geavanceerde functies voor een zeer lage prijs, maar de snelheden zijn niet geweldig, en we merkten enkele problemen op met de Windows client. Mensen die op zoek zijn naar een koopje moeten een kijkje nemen, maar probeer eerst intensief te testen voor je overgaat tot aanschaf van het product.