Tijd om ExpressVPN voor Mac te updaten: nieuwe versie compatibel met Apple Silicon chips

ExpressVPN, onze nummer één VPN, heeft een update van zijn Mac-versie gelanceerd. ExpressVPN voor Mac is nu ontworpen om native te werken op nieuwere apparaten met M1 of M2 chips zonder dat je een programma van derden nodig hebt. Volgens ExpressVPN werkt de app "nog naadlozer op het nieuwste Mac-computermodel, waardoor gebruikers kunnen genieten van een prestatieboost samen met een lager batterijverbruik."

ExpressVPN voor Mac maakt gebruik van een universele binaire code, dus ook oudere Macs kunnen het zonder problemen gebruiken. Andere belangrijke aspecten van ExpressVPN voor Mac zijn servers in 94 verschillende landen, verbeterde bescherming tegen DNS-leaks en split-tunneling. ExpressVPN is ook beschikbaar in 16 verschillende talen.

Wat zijn Apple's M1 en M2 chips?

Jarenlang heeft Apple, zoals bijna iedereen, gebruik gemaakt van Intel CPU-chips in zijn laptops. CPU's stroomlijnen alle processen in de computer, beheren het geheugen, bedienen andere onderdelen en voorzien alles van rekenkracht. In zekere zin is de CPU het brein van een computer.

De afgelopen twee jaar heeft Apple de ontwikkeling van zijn eigen CPU's opgestart: de M-serie chips. De eerste, die M1 werd genoemd, kwam eind 2020 uit, met enkele kleine kinderziektes, maar deed het al bij al erg goed. Voor Apple was dit een goed beginpunt om verder te ontwikkelen. In het jaar daarna verschenen de Apple M1 Pro en M1 Max. De nieuwste chip, M2, werd in juni uitgebracht. Tot nu toe is het een indrukwekkende upgrade van de M1-chips met snellere verwerkingstijden en minder batterijverbruik.

Omdat de M-serie zo nieuw is, zijn veel Mac-programma's niet ontworpen om direct op deze processors te draaien. In plaats daarvan moeten Mac-programma's worden "vertaald" door een programma van derden, Rosetta 2, vernoemd naar de befaamde Rosetta-steen. In sommige opzichten is het vergelijkbaar met het draaien van een iPhone 10-app op een iPhone 13.

Het is zeker handig om programma's via Rosetta 2 te draaien, maar dit gaat niet zonder fouten. Sommige programma's zullen trager werken of bepaalde features zullen niet (naar behoren) werken.

Tot nu toe was ExpressVPN niet volledig compatibel met M1 en M2 chips. Zoals met de meeste Mac programma's, zouden gebruikers bij installatie gevraagd worden om ook Rosetta 2 te downloaden. ExpressVPN's laatste release betekent dat Mac-gebruikers volwaardige toegang hebben tot de features zonder extra stappen te ondernemen.

Andere VPN's voor M1 en M2

ExpressVPN is een van de bekendste VPN's ter wereld met honderdduizenden gebruikers en biedt al privacybescherming sinds 2009. Het is echter niet de eerste die een native VPN voor de M-serie heeft.

NordVPN bracht zijn native M1-versie voor het eerst uit in augustus 2021, een volledig jaar eerder dan ExpressVPN. Omdat het al Mac op basisniveau ondersteunde, was het niet moeilijk om de app te optimaliseren voor M-chips.

SurfShark VPN was de volgende in de rij en lanceerde zijn native M1 VPN in mei 2021. Net als ExpressVPN en NordVPN, gebruikte SurfShark een universele code voor eenvoudige updates en snelle compatibiliteit.

De allereerste M1 native VPN was van VyprVPN met een lancering in maart 2021.