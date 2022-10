Bespaar 68% op een van de beste VPN's met NordVPN's Black Friday deal

Het is weer die tijd van het jaar, met zowel Black Friday deals als Cyber Monday deals die veel waar voor je geld geven op je nieuwe beveiligingssoftware.

Een van de beste VPN-diensten die de aftrap geeft, is NordVPN, die zijn prijzen voor al zijn abonnementen verlaagt. Dit betekent dat gebruikers nu een tweejarig abonnement kunnen krijgen vanaf slechts 2,99 euro per maand (opens in new tab).

Deze VPN-deal verlaagt zijn oorspronkelijke prijs tot 68%, inclusief drie maanden gratis volledige bescherming (opens in new tab), ongeacht het plan dat je kiest.

Vanaf vandaag tot en met 30 november kan je van deze deal genieten. We vertellen je er alles over hieronder.

NordVPN's Black Friday VPN deals

(opens in new tab) NordVPN's beste deal: abonnement voor 2 jaar | vanaf 2,99 euro per maand | Bespaar tot 68%. (opens in new tab) Het abonnement voor twee jaar biedt de beste prijs die je kunt krijgen voor NordVPN, waarbij je 68% bespaart op de oorspronkelijke prijs en drie maanden gratis krijgt. Het Standaard-abonnement is met 64% afgeprijsd, wat neerkomt op 2,99 euro per maand. Het Plus-plan krijgt 62% korting voor een totaal van 3,99 euro per maand. De Complete-beveiligingsbundel heeft een korting van 68%, waardoor de maandelijkse prijs voor de volledige Nord-suite slechts 5,29 euro bedraagt. Nog beter, je hebt tot 30 dagen geld terug garantie om het risicovrij uit te proberen. Het aanbod eindigt op 30 november.

NordVPN kortingen uitgelegd

Zoals vermeld, heeft NordVPN deze Black Friday en Cyber Monday besloten de prijzen van alle jaarabonnementen in zijn aanbod te verlagen. Hieruit kan je kiezen:

NordVPN Standaard bevat een eigen beveiligde VPN, bescherming tegen malware en en blokkeert ads/trackers op het internet.

bevat een eigen beveiligde VPN, bescherming tegen malware en en blokkeert ads/trackers op het internet. NordVPN Plus geeft je naast de bovengenoemde diensten ook de bescherming van NordPass. Dit is Nord's eigen wachtwoordmanager die ook datalekken kan opmerken.

geeft je naast de bovengenoemde diensten ook de bescherming van NordPass. Dit is Nord's eigen wachtwoordmanager die ook datalekken kan opmerken. NordVPN Complete bevat alle bovenstaande tools samen met 1TB versleutelde cloudopslag.

(Image credit: Pexels)

Is NordVPN betrouwbaar?

Er zijn genoeg redenen waarom NordVPN misschien wel de populairste VPN op de markt is op dit moment.

Een strikt no-log beleid en tal van beveiligingsfuncties beveiligen je online privacy en gegevens. Leuke extra's zoals zijn malwarebescherming, ad-blocker, Double VPN-optie en nieuwste toevoeging Meshnet maken het pakket nog sterker.

Qua prestaties laat NordVPN je ook niet in de steek. Tijdens onze laatste testronde heeft de provider zijn snelheden nog verder verbeterd door in de top zes van snelste VPN's te komen met pieken van 820 Mbps bij verbinding met zijn WireGuard-gebaseerde NordLynx-protocol en 470 Mbps met OpenVPN.

De enorme reeks internationale servers (meer dan 5.500 op 80+ locaties wereldwijd) zijn ontworpen om een grote deblokkeringskracht te leveren om alle soorten online beperkingen te omzeilen. In onze laatste tests wist NordVPN alle websites en services te deblokkeren en haalde het een perfecte score. Dit maakt NordVPN ook de perfecte streaming VPN, die buitenlandse content op vrijwel alle beschikbare platforms deblokkeert. Dan hebben we het over Netflix, BBC iPlayer, ITV, Amazon Prime en Disney Plus.