Black Friday VPN-deal: 2 jaar Surfshark voor minder dan 2 euro per maand én 3 maanden gratis!

Tijdens Black Friday zien we de mooiste deals voorbijkomen. Allerlei mooie hardware vind je vaak voor scherpe deals terug in winkels en webshops. Naast fysieke producten zijn er echter ook genoeg software-producten die je voor een schijntje in huis kunt halen. Ook de VPN-markt is volop actief met Black Friday, en Surfshark heeft misschien wel een van de beste deals die je op dit moment kunt vinden voor jou!

Surfshark is inmiddels alweer een VPN-aanbieder met een degelijke reputatie. De dienst biedt een fantastische service, en houdt tegelijkertijd de prijzen bijzonder laag. Met Black Friday duikt Surfshark echter nog dieper onder de reguliere prijs; je kunt nu al Surfshark gebruiken voor slechts 1,93 euro per maand!

Het abonnement in kwestie is een tweejarig abonnement. Daarmee is Surfshark een van de goedkoopste aanbieders ooit. Alsof dat nog niet genoeg is, krijg je er in deze Black Friday-periode ook nog eens drie maanden gratis en voor niets bij. Je kunt de komende 27 maanden dus zorgeloos surfen op het web.

Surfshark Black Friday VPN-deal

Er is een reden waarom we fan zijn van Surfshark. Niet alleen biedt de dienst ijzersterke snelheidsprestaties aan voor een scherpe prijs, ook is het een van de weinige VPN-aanbieders die jou de optie geeft om een onbeperkt aantal apparaten toe te voegen. Ben je achteraf toch niet tevreden? Er geldt een geldteruggarantie van maar liefst 30 dagen!



Hoe goed is Surfshark VPN?

Surfshark staat al jaren in de bovenste regionen in onze lijst met favoriete VPN-diensten, en we verwachten dat hij daar nog lang blijft staan. De lage prijs is echter niet de enige reden waarom Surfshark bovenaan staat, want je krijgt ook veel waar voor dat kleine beetje geld.

Als je wil streamen met deze VPN, kunnen we op basis van onze testen zeggen dat Surfshark gemakkelijk Netflix, BBC iPlayer, Hulu en nog veel meer deblokkeert. Surfshark heeft meer dan 3.200 servers in maar liefst 65 landen, waardoor je toegang hebt door een hele oceaan aan content.

Als privacy je belangrijkste reden is voor een VPN, dan heeft de provider tal van technische functies zoals AES-256-codering, OpenVPN en IKEv2-ondersteuning, een no-logs-beleid en een kill-switch om je te beschermen als je verbinding uitvalt.

Een van de belangrijkste pluspunten van Surfshark is de pure gebruiksvriendelijkheid. In onze tests hebben we ontdekt dat het een zeer eenvoudige, vriendelijke interface waardoor je het makkelijk kan installeren en gebruiken. Als je toch in de problemen komt, is er een chatsupport beschikbaar om je problemen op te lossen.

Als je meer informatie nodig hebt over deze VPN, kijk dan zeker naar onze volledige Surfshark review.