Samsung Galaxy S24 Ultra krijgt misschien enorm helder scherm

Vorige maand kregen we van Samsung een aantal nieuwe foldables, tablets en smartwatches, maar voor de aankomende Samsung Galaxy S24-serie moeten we nog tot begin 2024 wachten. Het Ultra-model van deze serie lijkt volgens een gerucht misschien het wachten waard te zijn, want hij krijgt misschien een flinke display-upgrade.

Volgens de bekende leaker @UniverseIce krijgt zal de Samsung Galaxy S24 Ultra beschikken over een 6,78-inch display met een resolutie van 3.120 x 1.440 pixels, een 19,5:5-beeldverhouding en een ongelofelijke piekhelderheid van 2.500 nits.

Vooral die piekhelderheid valt er op, want de Samsung Galaxy S23 Ultra haalde officieel maximaal 1.750 nits. Dit betekent dus een helderheidsboost van 40% vergeleken met de vorige generatie en dit zou de Galaxy S24 Ultra net zo helder maken als de Oppo Find X6 Pro (die officieel alleen in China uit is) en net iets minder helder dan de Xiaomi 13 Ultra.

SamMobile heeft al gespeculeerd dat het nieuwe paneel het M13-display van Samsung Display zou kunnen zijn waar we al meerdere geruchten over gehoord hebben. We zullen nog maar even moeten wachten tot de lancering (waarschijnlijk in januari of februari) tot we de officiële specs van de Galaxy S24-serie te zien krijgen.

Exclusive: Galaxy S24 Ultra about 6.8" (actual 6.78") screen, 3120x1440, 19.5:5, peak brightness 2500nit. pic.twitter.com/8I1UtTkyaYAugust 28, 2023 See more

Wat weten we al over de Ultra?

Zoals eigenlijk altijd het geval is, lijkt er ook dit jaar weer meer informatie te verschijnen over het Ultra-model dan over de andere twee modellen uit de aankomende Galaxy S24-serie. Dit nieuws over het helderste scherm ooit op een Samsung-telefoon maakt de S24 Ultra misschien nog interessanter.

Een aantal geruchten suggereren verder dat het frame van het Ultra-model gemaakt zal zijn van titanium. Titanium is sterker en lichter dan het aluminium dat wordt gebruikt bij de huidige modellen. We verwachten overigens ook dat de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max zullen wisselen naar titanium.

Er lijkt ook een flinke upgrade aan te komen voor het camerasysteem op de Samsung Galaxy S24 Ultra, want de 10MP-telefotolens op de S23 Ultra lijkt namelijk te worden vervangen door een 50MP-elefotolens op het nieuwe model. We hebben ook nog geruchten gehoord over een platter scherm voor de S24 Ultra.

We krijgen nog wel tegenstrijdige geruchten binnen over welke processor de Galaxy S24-toestellen precies zullen gebruiken, maar het lijkt er wel op dat Qualcomm een speciale versie van de Snapdragon 8 Gen 3 zal produceren voor Samsung. Je kan in ieder geval de komende maanden nog veel meer leaks en geruchten verwachten over de nieuwe Galaxy-flagships.