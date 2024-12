Samsung Galaxy S25 Ultra verschijnt mogelijk in stijlvolle nieuwe kleur

We komen steeds dichter bij de verwachte lanceringsdatum van de Samsung Galaxy S25, en het laatste gerucht dat ons bereikt, suggereert dat we een stijlvolle nieuwe kleur mogen verwachten voor het premium Ultra-model.

Volgens de bekende tipgever @UniverseIce heet deze variant Titanium Whitesilver en combineert het een witte achterkant met een zilverkleurig middenframe. Het klinkt als een aantrekkelijke optie en wordt naar verluidt omschreven als "zeer mooi".

Dit is niet de eerste keer dat we deze naam horen: zoals je kunt lezen in onze geruchtenronde over de kleuren van de Samsung Galaxy S25 Ultra, is deze kleur al in een paar eerdere lekken voorbijgekomen. Het feit dat het nu opnieuw wordt genoemd door een andere prominente leaker, maakt ons meer overtuigd dat we deze kleur daadwerkelijk zullen zien.

Naast Titanium Whitesilver zullen er volgens de tipgever nog vier "conventionele" kleuren beschikbaar zijn, al is het op basis van dit bericht niet helemaal duidelijk welke dat zullen zijn. Waarschijnlijk gaat het om Titanium Blue, Titanium Gray, Titanium Black en Titanium Silver, gebaseerd op eerdere uitgelekte informatie.

Welke kleuren worden er verwacht

100% accurate news. Among the four conventional colors of S25 Ultra, there are white, white back + silver middle frame. Official name: Titanium Whitesilver.Very beautiful!December 13, 2024

Het raden van de kleuren die we gaan zien, is misschien niet zo eenvoudig als je zou denken. De beschikbare kleuren kunnen per land en provider verschillen, terwijl Samsung vaak bepaalde tinten exclusief houdt voor zijn eigen online winkel.

Eerder deze maand zagen we gelekte afbeeldingen van simkaarten voor het Samsung Galaxy S25 Ultra-model, die opnieuw hintten naar blauw, zwart en zilver. En er was ook een kleur die leek op goud, maar mogelijk als grijs op de markt gebracht zal worden.

Over het algemeen lijkt het qua beschikbare kleuren erop dat er niet veel zal veranderen ten opzichte van de Samsung Galaxy S24-modellen, al kunnen sommige tinten een nieuwe naam krijgen.

We zullen pas zeker weten welke kleuren beschikbaar zijn wanneer Samsung deze officieel aankondigt. Op basis van eerdere geruchten zou de grote dag wel eens 22 januari 2025 kunnen zijn.