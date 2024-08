De Samsung Galaxy S24 FE lijkt binnenkort te lanceren

Een paar dagen geleden hoorden we dat de Samsung Galaxy S24 FE in oktober gelanceerd kan worden. Inmiddels hebben we nog een hint gekregen die suggereert dat deze middenklasser binnenkort zal verschijnen.

Volgens 91mobiles is de Galaxy S24 FE al door het certificeringsproces van de 'Bureau of Indian Standards' (BIS) heen en dit proces moeten gadgets in dit land verplicht doorlopen om in de verkoop te kunnen.

Het productnummer dat in de BIS-database wordt gebruikt, is hetzelfde nummer dat we ook op een supportpagina zagen op Samsungs eigen website. Het lijkt er dus op dat Samsung zich aan het voorbereiden is voor de release van deze goedkopere versie van de Samsung Galaxy S24.

Misschien ben je nog niet bekend met de FE-modellen (Fan Edition) van Samsung, maar FE is het label dat het bedrijf gebruikt voor de goedkopere varianten van zijn flagships. De Samsung Galaxy S23 FE werd gelanceerd in oktober 2023, dus het wordt ook wel weer tijd voor de release van zijn opvolger.

Geruchten tot nu toe

Good Morning #FutureSquad! Finally, here comes your very first look at the #Samsung #GalaxyS24FE (360° video + crispy sharp 5K renders + dimensions)!😏On behalf of @GizNext 👉🏻 https://t.co/eZy8FYdRmI pic.twitter.com/kDeSi1GIxFJune 15, 2024

We hebben onderhand ook al meer dan genoeg geruchten gehoord over de Galaxy S24 FE. Zo krijgt hij schijnbaar onder andere een grotere batterij en een feller display dan het Galaxy S23 FE-model. Dat zouden twee zeer welkome upgrades zijn.

We hebben echter ook gehoord dat de cameraopstelling van de nieuwe telefoon precies hetzelfde zal zijn als bij het huidige FE-model. Verwacht dus geen gigantische verbetering voor de foto- en videokwaliteit, al kan er natuurlijk wel softwarematig het een en ander worden verbeterd.

Een lancering in oktober 2024 is iets dat al eerder is genoemd en dat zou ook overeenkomen met de planning van vorig jaar. Het haar daarvoor kregen we geen Samsung Galaxy S22 FE, maar dat kan het gevolg zijn geweest van het feit dat de Galaxy S21 FE pas vrij laat verscheen, in januari 2022.

We hebben zelfs gelekte renders gezien die het zogenaamde design van de Galaxy S24 FE tonen en het lijkt er ook op dat er meerdere kleurvarianten zijn om uit te kiezen. Zodra Samsung eindelijk officiële informatie over dit aankomende toestel deelt, zullen we je op de hoogte houden.