Samsung Galaxy S24 FE lijkt grote upgrades te krijgen

Er is een nieuwe leak verschenen rondom Samsungs aankomende Galaxy S24 FE-model en deze leak geeft ons interessante nieuwe details over de middenklasse smartphone die misschien erg indrukwekkend zal zijn. Volgens een verslag van Android Headlines zal dit iets budgetvriendelijkere model op sommige vlakken hardware en software delen met andere bestaande Samsung-toestellen.

De outlet claimt dat de S24 FE beschikt over een 6,7-inch display en dat zou hem dus significant groter maken dan de Galaxy S24 met zijn 6,2-inch display. Het display mag dan wel groter zijn, maar het zal misschien niet van betere kwaliteit zijn. De resolutie van het scherm wordt niet genoemd in de leak, maar er wordt wel aangegeven dat het scherm een refresh rate van 120Hz heeft en een piekhelderheid van 1.900 nits.

De standaard S24 heeft dezelfde refresh rate, maar kan wel feller worden dankzij zijn piekhelderheid van 2.600 nits. Er is dus wel een verschil op dat vlak, maar heel groot is het nou ook weer niet.

Hardware specs

Android Headlines geeft ook aan dat het apparaat "bijna dezelfde camera's heeft als" de Galaxy Z Fold 6. Aan de achterkant zit een 50MP-hoofdcamera, samen met een 12MP-ultrawide en een 8MP-telefotocamera met 3x optische zoom. Aan de voorkant vinden we schijnbaar dan nog een 10MP-selfiecamera. Volgens dit verslag zal de Galaxy S24 FE de 'AI Zoom'-feature gebruiken om "heldere beelden te krijgen van [een] lange afstand".

Het is nog niet duidelijk hoe ver er met die feature kan worden ingezoomd, maar Android Headlines gokt dat het vergelijkbaar zal zijn als bij de Galaxy S23 FE en dat model biedt 30x hybride zoom.

Aan de binnenkant zou de nieuwe smartphone voorzien zijn van een 4.565mAh-batterij die bij het afspelen van video's zo'n 29 uur moet meegaan. Dat is dezelfde batterijduur die Samsung ook belooft bij zijn standaard Galaxy S24. We gokken echter dat de FE-versie wel iets energie-efficiënter zal zijn, aangezien hij op de Exynos 2400-chip zal draaien, in plaats van op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Mogelijke AI-features

Op het gebied van software wordt verwacht dat Samsung meerdere AI-features zal implementeren. Dat komt niet bepaald als een verrassing, want eerdere leaks hebben ook al gesuggereerd dat de techgigant zijn nieuwste software ook naar oudere modellen en naar de Samsung A-serie van smartphones zal brengen.

Er is geen volledige lijst met features gedeeld, maar de outlet zegt dat we 'Circle to Search', 'Generative Edit', 'Sketch to Image' en 'Live Translate' kunnen verwachten. Er wordt zelfs geclaimd dat de smartphone zal beschikken over 'Portrait Studio', een camerafeature die generatieve AI gebruikt om gestileerde foto's te creëren.

Het idee dat Portrait Studio misschien aanwezig zal zijn, is erg interessant, Die feature is momenteel namelijk alleen beschikbaar op de Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 en je hebt hier dan ook One UI 6.1.1 voor nodig. Die versie van One UI moet momenteel ook nog naar de S24-serie komen. Dat zal wel gebeuren, maar het kan nog even duren. Sommige mensen zeggen dat Samsung de update heeft uitgesteld, zogenaamd vanwege ontwikkelingsproblemen, maar andere mensen zijn het daar niet mee eens en geven aan dat de update gewoon nog in de testfase zit.

Wat dan ook het geval is, Portrait Studio werkt niet los van One UI 6.1.1. Als Samsung van plan is om deze telefoon tegen het einde van 2024 nog te lanceren, met alle features die we hier genoemd hebben, dan moet de software natuurlijk ook tegen die tijd klaar zijn.

Nu we het toch over de lancering van het toestel hebben, Android Headlines geeft aan dat de Galaxy S24 FE in vijf verschillende kleuren zal worden gelanceerd: blauw, groen, zwart, grafiet en geel. Vreemd genoeg is er dus geen witte optie. Zoals altijd raden we je aan om nog een beetje sceptisch te blijven. Zelfs als de informatie (nu) accuraat is, kan er kan nog van alles veranderen tussen nu en de uiteindelijke release.