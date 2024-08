Samsung-website bevestigt bestaan van Galaxy S24 FE

De Samsung Galaxy S24 FE is de afgelopen maanden regelmatig uitgelekt, dus er was weinig twijfel over het bestaan ervan. Nu heeft Samsung zelf de telefoon zo goed als bevestigd op een van zijn websites.

Zoals gespot door SamMobile, is er een hulppagina op de Franse website van Samsung voor een telefoon met het modelnummer SM-S721B. Nu wordt de Galaxy S24 FE hier niet bij naam genoemd, maar dat modelnummer is in eerdere lekken en vroege benchmarks aan de telefoon gekoppeld. Het is ook het modelnummer dat we zouden verwachten, aangezien de Samsung Galaxy S23 FE de SM-S711B is.

(Image credit: Samsung)

Helaas onthult deze hulppagina verder niets, omdat er nog geen tekst staat. Maar de aanwezigheid ervan bevestigt (min of meer) dat de Samsung Galaxy S24 FE bestaat en tenminste in Europa verkocht zal worden.

We zouden ook denken dat Samsung pas vlak voor de lancering van de telefoon een hulppagina zou publiceren, dus de kans is groot dat we binnenkort een officiële blik op de Samsung Galaxy S24 FE krijgen. Dat past bij een eerder lek dat suggereerde dat de Samsung Galaxy S24 FE deze zomer gelanceerd zou kunnen worden. Aangezien het nu augustus is, zouden we het toestel mogelijk deze maand nog kunnen zien.

Toch wat later?

Aan de andere kant is een lancering in augustus misschien wat raar, aangezien de Samsung Galaxy Z Flip 6 en de Samsung Galaxy Z Fold 6 pas eind juli in de verkoop zijn gegaan. Het is dus mogelijk dat we nog iets langer moeten wachten zodat de verschillende telefoons niet in elkaars vaarwater zitten. Een ander lek rond de Samsung Galaxy S24 FE wees al op een lancering in oktober of later, wat logischer klinkt.

Dankzij de lekken hebben we al een goed idee van wat we kunnen verwachten: de Samsung Galaxy S24 FE heeft naar verluidt een Exynos 2400-chipset, tot 12GB RAM, tot 256GB opslagruimte, een 6,65-inch scherm en een triple camera achteraan, waarvan één camera een 50MP-sensor heeft. Als Samsung de prijs scherp genoeg maakt, kan dit een uitstekend alternatief zijn voor mensen die de standaard Galaxy S24 te prijzig vinden.