Samsung Galaxy S24 FE krijgt misschien saaie hoofdcamera en late release

De nieuwste leak over de Samsung Galaxy S24 FE bevat helaas slecht nieuws op twee vlakken. Ten eerste moeten we namelijk waarschijnlijk nog vrij lang wachten op het toestel en ten tweede word je waarschijnlijk teleurgesteld als je hoopt op een verbeterde hoofdcamera.

Dit nieuws komt vanuit GalaxyClub (via GSMArena), dat claimt dat de Samsung Galaxy S24 FE zal beschikken over een 50MP ISOCELL GN3-sensor met 1.0μm pixels. Dat is precies dezelfde sensor die ook al aanwezig was op de Samsung Galaxy S23 FE (en op de standaard Samsung Galaxy S24 en Galaxy S23).

Het feit dat de Samsung Galaxy S24 ook over deze sensor beschikt, betekent dat we niet echt heel erg verrast zijn door deze leak. Dit is eigenlijk ook gewoon de camera die we ook verwacht hadden op de Galaxy S24 FE, maar toch is het wel een beetje teleurstellend. Samsung gebruikt deze sensor inmiddels al vrij lang.

Het kan nog best wel even duren voordat we de opvolger van de Galaxy S23 FE krijgen. (Image credit: Future / Philip Berne)

Hoe lang moeten we nog wachten?

Het andere gedeelte van deze nieuwste leak gaat over de releasedatum van de Samsung Galaxy S24 FE en het lijkt erop dat het nog wel even zal duren voordat we dit model te zien krijgen. GalaxyClub claimt dat de huidige staat van de ontwikkeling van de smartphone betekent dat hij waarschijnlijk niet in de zomer of in de vroege herfst kan worden gelanceerd. Dit betekent dat we de telefoon op zijn vroegst waarschijnlijk pas tegen het einde van 2024 zullen zien, of misschien zelfs pas in begin 2025.

Die inschatting komt echter niet overeen met wat we hebben gezien in andere leaks. Zo claimde één leak dat de Samsung Galaxy S24 FE misschien tussen nu en augustus wordt gelanceerd. Weer een aantal andere bronnen zijn het er echter over eens dat we misschien nog lang moeten wachten op de Galaxy S24 FE. Voor nu weten we dus nog niet echt zeker wanneer we hem kunnen verwachten.

Ondanks het feit dat de hoofdcamera misschien een beetje teleurstellend kan zijn, is dit aankomende toestel misschien wel het wachten waard. De rest van de specs klinken namelijk veelbelovend. We hoorden eerder al dat de Samsung Galaxy S24 FE misschien zal beschikken over een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor, 12GB RAM en een 4.500mAh-batterij. Die specs zouden de specs van de standaard Galaxy S24 evenaren en in sommige gevallen zelfs overtreffen.

Als je dus aan het overwegen bent om een Samsung Galaxy S24 aan te schaffen, maar je ook nog wel iets langer kan wachten, dan is het het misschien waard om te zien wat de Samsung Galaxy S24 FE te bieden heeft. Het is echter wel goed om in gedachten te houden dat de Samsung Galaxy S25 waarschijnlijk ook niet meer zo ver weg is tegen de tijd dat de Galaxy S24 FE uitkomt.