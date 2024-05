Batterij-upgrade voor Samsung Galaxy Z Flip 6 wordt kleiner dan gehoopt

Verschillende geruchten geven aan dat de Samsung Galaxy Z Flip 6 een 4.000mAh batterij zal hebben. Dat is een kleine stijging tegenover de capaciteit van 3.700mAh in de Samsung Galaxy Z Flip 5. We hebben nu extra bewijs hiervoor, omdat een certificering schijnbaar de exacte capaciteit heeft onthuld.

Een nieuwe FCC-productpagina (Federal Communications Commission) werd gespot door MySmartPrice en bevat details over een telefoon met het modelnummer SM-F741U. Dat zou het modelnummer van de Galaxy Z Flip 6 moeten zijn, aangezien de Galaxy Z Flip 5 het modelnummer SM-F731U had.

Er worden hier twee batterijen genoemd. De ene heeft een capaciteit van 1.097mAh en de andere een capaciteit van 2.790mAh. Tel dat bij elkaar op en je krijgt een nominale capaciteit van 3.887mAh, tegenover 3.591mAh in de Galaxy Z Flip 5. Verder is het gebruikelijk voor vouwbare smartphones dat hun batterijen in twee zijn gesplitst, aangezien een vouwbare batterij (nog) niet bestaat. Er zit dus een batterij in het bovenste gedeelte van de telefoon en een tweede batterij in het onderste gedeelte.

De nominale capaciteit is de minimale geverifieerde batterijcapaciteit van een telefoon, maar bedrijven hebben de neiging om de typische capaciteit te adverteren. Dit is een hoger cijfer dat verwijst naar de gemiddelde capaciteit van de batterij, vaak naar boven of beneden afgerond tot een rond getal. De Galaxy Z Flip 5 heeft bijvoorbeeld een typische capaciteit van 3.700mAh en als de Samsung Galaxy Z Flip 6 een nominale capaciteit van 3.887mAh heeft, dan zal die waarschijnlijk een typische capaciteit van 4.000mAh hebben.

Laadt dat wel een beetje snel op?

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Op het eerste gezicht is elke toename in batterijcapaciteit goed. Maar in het geval van de Galaxy Z Flip 6, is het nog steeds niet zo geweldig als we zouden willen. Met een batterij van 4.000mAh zit de Galaxy Z Flip 6 namelijk op dezelfde hoogte als de Galaxy S24, die een kleiner 6,2-inch scherm heeft. De Galaxy Z Flip 6 heeft daarentegen een klein display aan de buitenkant en een groter display (vermoedelijk 6,7 inch) binnenin.

Helaas ziet het er niet naar uit dat Samsung de lage capaciteit compenseert met een hoge oplaadsnelheid, want een Deense UL Demko-certificering (ook gespot door MySmartPrice) meldt 25W-snelladen. Dat is hetzelfde laadvermogen als dat van de Galaxy Z Flip 5, terwijl we liever 45W hadden gezien, zoals op de Galaxy S24 Plus.

We zullen alles ten slotte in juli zeker weten, want dan komt de Samsung Galaxy Z Flip 6 waarschijnlijk op de markt. Geruchten suggereren dat de telefoon op 10 juli wordt gelanceerd tijdens Galaxy Unpacked, samen met de Samsung Galaxy Z Fold 6, Galaxy Watch 7 en Galaxy Ring.