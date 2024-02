OnePlus 11 en 12 krijgen misschien AI-features via toekomstige update

Google en Samsung hebben allebei al generatieve AI geïntroduceerd op hun flagship smartphones en het leek er even op dat OnePlus deze technologie dit jaar niet zou toevoegen aan zijn smartphones. Inmiddels is het echter duidelijk geworden dat OnePlus toch niet achter wil blijven. Dat is te merken aan het feit dat de OnePlus 11 en OnePlus 12 in China voorzien zijn van generatieve AI-features.

Deze informatie komt vanuit een Reddit-gebruikers die een screenshot deelde van een recente ColorOS-update voor de OnePlus 11. ColorOS is de Chinese versie van het OxygenOS waar OnePlus-telefoons hier in Nederland en België op draaien, maar dan met een paar verschillen (ColorOS heeft bijvoorbeeld geen Google-apps). Niet lang nadat de Engelstalige 'patch notes' voor die update werden gepost, kwamen gebruikers er ook achter via de Chinese community-website van het bedrijf dat diezelfde update ook naar de OnePlus 12 zou komen.

De AI-features die via deze update zijn geïntroduceerd zijn niet echt baanbrekend. De Pixel 8 heeft bijvoorbeeld vergelijkbare features. Er is een 'AI Summarizer' toegevoegd, waarmee OnePlus-apparaten een samenvatting van een telefoongesprek kunnen laten maken. Volgens Mishaal Rahman op Twitter (X) zullen dit soort samenvattingen voorzien zijn van informatie zoals onder andere de duur van het gesprek, "plaatsen, [en] actiepunten". Er is ook een AI-tool inbegrepen voor het samenvatten van artikels. Zoals je misschien al zou verwachten, creëert die tool verkorte versies van de nieuwtjes die je online leest.

Er zijn nog meer handige features toegevoegd via de update, zoals bijvoorbeeld de 'AIGC Remover'. Hiermee kan je objecten of mensen verwijderen uit foto's. Dit werkt dus in principe hetzelfde als de Magic Eraser op de Pixel 8. Verder is er ook nog 'Breeno Touch'. Breeno is een digitale assistent die te vinden is op veel telefoons van Oppo, het moederbedrijf van OnePlus. Deze nieuwe Touch-feature zorgt ervoor dat AI "content in het beeld herkent en snelle toegang kan bieden tot relevante diensten."

Het is nog niet echt duidelijk wat deze "diensten" zullen zijn, maar het zou kunnen dat het gerelateerd is aan Baidu, China's grootste zoekmachine. Deze tool zou dan erg vergelijkbaar kunnen functioneren als het visuele zoeken met Google Lens. Het kan natuurlijk echter ook zo zijn dat sommige van deze AI-features exclusief blijven voor de Chinese markt, zeker als ze gelinkt zijn aan Chinese diensten.

De patch introduceerde verder trouwens ook nog andere features die niets met AI te maken hebben. Zo krijgen gebruikers nu toegang tot de vingerafdruklezer zonder daarvoor het scherm te moeten activeren en er is een nieuwe “Device Motion & Orientation permission”. Android Authority legt uit dat die laatste features voorkomt dat apps zomaar de sensoren in het apparaat gebruikt voor dingen zoals handgebaren en het detecteren van de positie van het display.

Wachten op een bredere release

Tot nu toe hebben we nog niets gehoord vanuit de wereldwijde tak van OnePlus over of deze update ook naar OxygenOS zal komen in andere landen. Aangezien meerdere grote smartphonemerken inmiddels echter ook al generatieve AI aan hun toestellen hebben toegevoegd, lijkt het ons gewoon een kwestie van tijd. Android Authority gaf bijvoorbeeld ook al aan dat het mogelijk is dat OnePlus deze upgrades eigenlijk al standaard in zijn nieuwe flagship had willen verwerken, maar dat ze misschien nog niet helemaal klaar waren voor de Chinese lancering van de OnePlus 12 van afgelopen december.

We hebben aan OnePlus gevraagd of het nog van plan is om deze patch wereldwijd uit te rollen en als we hier een antwoord op krijgen, zullen we het je laten weten.