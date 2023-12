Nothing lanceert mogelijk een midrange telefoon om het op te nemen tegen de Google Pixel 8a

Nothing heeft nu twee vlaggenschip smartphones in het assortiment (zie onze Nothing Phone 2 review voor details), maar we horen geruchten dat de volgende handset van het bedrijf, onder leiding van OnePlus mede-oprichter Carl Pei, gericht zou kunnen zijn op de mid-range markt.

Dit nieuws is afkomstig van tipgever Sanju Choudhary (via Android Authority), die zegt dat er een Nothing Phone 2a in de maak is en dat het toestel wordt geleverd met een 6,7-inch AMOLED-scherm en een uitsparing in het midden aan de bovenkant van het scherm.

Meer informatie dan dat krijgen we niet, maar er is wel een vage foto bijgevoegd. Ondertussen heeft een andere bron, Abhishek Yadav (via Notebookcheck), gemeld dat een Nothing-telefoon is geregistreerd bij toezichthouders in India. Als dat het geval is, kan een lancering niet ver weg meer zijn.

Hoe midrange de telefoon wordt, dat weten we niet maar het zou logisch zijn als de prijs onder de 649 euro van de Nothing Phone 2 gaat zitten.

{Exclusive}A new Nothing Phone (Not the Phone 3) is in work 🔥✅Model Number :- AIN142 ✅Name :- Nothing Phone 2aSome known information i got :-✅6.7 inch AMOLED screen✅Centre alligned punch Hole display ✅Back panel of the device looks like the photo given#Nothing… pic.twitter.com/peJTz6CtItNovember 27, 2023 See more

Sterke concurrentie

Afhankelijk van de adviesprijs kijken we mogelijk naar een directe concurrent voor de Google Pixel 8a, die naar verwachting ergens halverwege volgend jaar op de markt komt.

Nothing is zeker geen onbekende op het gebied van goedkope hardware, nadat het merk hun eigen 'budget'-merk in CMF in het leven heeft geroepen om goedkope oordopjes en een goedkope smartwatch te verkopen. Het lijkt er echter niet op dat de Nothing Phone 2a het CMF-label krijgt.

Het bedrijf heeft ook ervaring op dit gebied, zoals je kunt lezen in onze OnePlus Nord 2 review. Er zijn een aantal zeer betaalbare smartphones uitgebracht onder de naam Nord, bedoeld voor mensen die waar voor hun geld willen krijgen.

En natuurlijk heeft zo'n beetje elke smartphonemaker zijn toptelefoons en zijn mid-range telefoons, zelfs Apple heeft de iPhone SE-serie. Het ziet er nu naar uit dat Nothing van plan is zich bij deze club aan te sluiten.