Misschien moeten we toch iets langer wachten op Apple's vouwbare iPhone

We hebben eigenlijk al een tijdje niet veel opmerkelijk nieuws meer gehoord over een vouwbare iPhone en nu weten we misschien ook waarom dat het geval is. Dit project van Apple schijnt namelijk momenteel gepauzeerd te zijn, omdat Apple geen vouwbaar display kan vinden waar het tevreden mee is.

Volgens Fixed Focus Digital op het Chinese sociale platform Weibo (via MacRumors) is Apple druk bezig geweest met het onderzoeken en testen van displays die in het midden kunnen worden gevouwen, maar heeft het bedrijf er nog steeds geen gevonden die aan zijn hoge standaarden voor een vouwbare iPhone voldoet.

Er wordt gesuggereerd dat Samsung een van de fabrikanten is die vouwbare displays heeft geleverd aan Apple, maar om de een of andere reden zijn deze displays dus ook (nog) niet goed genoeg. Samsung maakt dit soort displays natuurlijk al langere tijd, aangezien het bedrijf ook zijn eigen vouwbare smartphones maakt. De meest recente modellen uit zijn line-up van vouwbare smartphones zijn momenteel de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5.

Het is niet helemaal duidelijk of Apple niet blij is met het design of de stevigheid van het display van Samsung (of beide). Wat overigens wel nog belangrijk is om te vermelden, is dat deze leaker dan wel een bekende tech-vlogger is, maar dat deze persoon nog nooit eerder Apple-leaks heeft gedeeld.

Een kwestie van geduld

Samsungs meest recente vouwbare smartphones: de Galaxy Z Fold 5 en Galaxy Z Flip 5. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

We hebben inmiddels al een groot aantal geruchten voorbij zien komen over een iPhone Fold (en/of Flip) en dat suggereert dat zo'n apparaat inderdaad wel in ontwikkeling is bij Apple. Of dit apparaat ook echt ooit uit zal komen is nog een ander verhaal.

Apple lijkt het over het algemeen prima te vinden als bedrijven zoals Samsung als eerste een nieuwe mobiele technologie introduceren, voordat Apple zichzelf eraan waagt. Dit zagen we onder andere bij vingerafdruksensors en draadloos opladen, maar dit lijkt dus ook bij vouwbare displays weer het geval te zijn.

Een andere mogelijkheid is dat Apple eerst een vouwbare iPad zal introduceren, voordat er een vouwbare iPhone verschijnt. Ook over die vouwbare iPad schijnt echter nogal veel onzekerheid te zijn. Hij zou in ieder geval een stuk groter moeten zijn en dat maakt het misschien gemakkelijker om er een display voor te ontwikkelen waar Apple tevreden mee is.

Bekijk vooral nog even onze reviews van de Samsung Galaxy-foldables, de Motorola Razr 40 Ultra en onze hands-on review van de Google Pixel Fold om te zien wat de voor- en nadelen van een vouwbare smartphone zijn. Bereid je hoe dan ook maar wel alvast voor op een flink prijskaartje. Als je per se wil wachten tot Apple een toestel zal lanceren binnen deze productcategorie, dan is het nog even een kwestie van geduld.