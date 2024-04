Wordt Google's volgende foldable de Pixel 9 Pro Fold?

Google zal misschien voor wat opschudding zorgen met de lancering van de Pixel 9-serie later dit jaar. We krijgen misschien namelijk niet twee toestellen te zien, zoals de afgelopen jaren, maar vier toestellen, inclusief de zogenaamde Pixel 9 Pro Fold. Deze informatie komt vanuit een "Google insider" die heeft gesproken met Android Authority. Volgens die bron zal het viertal Pixels bestaan uit de standaard Pixel 9, de Pixel 9 Pro, een nieuwe Pixel 9 Pro XL en die nieuwe vouwbare smartphone. We weten momenteel nog niet heel veel over deze individuele telefoons. In deze leak worden dan ook geen specs of features genoemd. het feit dat alle vier de toestellen echter samen lijken te gaan verschijnen, suggereert wel dat ze misschien vergelijkbare prestaties zullen bieden en dat is vooral goed nieuws voor fans van de Pixel Fold.

De originele Pixel Fold was een beetje teleurstellend. Het is in principe nog steeds een prima smartphone, maar de Tensor G2-chip in de Pixel Fold en de Pixel 7-serie was niet heel indrukwekkend. De prestaties waren nog wel degelijk, maar zeker niet geweldig en daarnaast hadden de telefoons met de Tensor G2-chip ook een slechte batterijduur. Ook merkten we dat deze toestellen vrij heet konden worden. Verder kostte de Fold bij release ook bijna 2.000 euro, dus het is niet zo gek dat veel mensen meer hadden verwacht van deze vouwbare smartphone.

Tot vrij recent gingen we er vanuit dat de Pixel Fold 2 voorzien zou worden van de Tensor G3-chip en dat die processor de problemen van het vorige model zou gaan oplossen. Voor nu moeten we echter eerst nog maar wachten op de onthulling van Google's volgende foldable.

Mogelijke hardware

Het is nog lastig om te voorspellen wat voor hardware er in de nieuwe vouwbare smartphone zal zitten. Zoals we eerder al aangaven, werden er geen specs genoemd in deze leak, maar een eerdere leak suggereerde dat de Pixel Fold-opvolger op de (verwachte) Tensor G4-chip zal draaien. Naar verwachting zullen ook de Pixel 9 en 9 Pro voorzien zijn van die processor. Het lijkt ons dus logisch dat de Pixel 9 Pro Fold over veel van dezelfde hardware zal beschikken.

Android Authority claimt ook dat de Pixel 9 Pro Fold qua design vergelijkbaar zal zijn met de andere drie modellen. De outlet geeft aan renders te hebben gezien van de smartphone, maar deelde deze niet. In plaats daarvan werd er wel een beeld gepost van een toestel dat we eerst kenden als de Pixel Fold 2, uit een andere leak uit eind februari.

Van Pixel Fold 2 naar Pixel 9 Pro Fold

Hoewel nu dus de naam "Pixel 9 Pro Fold" wordt gebruikt, weten we niet zeker of het volgende vouwbare toestel van Google ook echt zo zal heten wanneer hij wordt gelanceerd. Android Authority zegt namelijk dat de naamverandering van "Fold 2" naar deze huidige naam een recente ontwikkeling was. Het kan dus zo zijn dat de huidige naam ook gewoon tijdelijk is en dat Google nog een officiële naam zal verzinnen voor de uiteindelijke release.

Zoals altijd het geval is bij leaks, is deze informatie niet officieel bevestigd en kan er dus nog van alles veranderen, als de informatie überhaupt al blijkt te kloppen. Gelukkig hoeven we niet heel lang meer te wachten op meer officiële informatie, want Google I/O 2024 gaat over ongeveer een maand alweer van start. Tijdens dit evenement verwachten we de Pixel 8a te zien, maar hopelijk ook een teaser voor de nieuwe Pixel 9-serie.