Google Pixel 8a opnieuw uitgelekt, met hint naar ontwerp en vier kleuropties

Er is nog niets officieel, maar als we een schatting moeten maken, zouden we zeggen dat de Google Pixel 8a onthuld zal worden op de eerste dag van Google I/O 2024, namelijk 14 mei. Nu hebben twee nieuwe leaks ons meer een idee gegeven over wat we kunnen verwachten van het toestel.

Om te beginnen beschikken we over gelekte renders van de Pixel 8a met dank aan Android Headlines. Er zijn vier kleuren te zien, genaamd Mint, Porcelain, Obsidian en Bay (of lichtgroen, lichtgrijs, donkergrijs en lichtblauw, zoals ze anders worden genoemd).

Deze kleuren zijn vergelijkbaar met de kleuren die we zagen voor de Google Pixel 7a, hoewel Mint Coral (oranje) vervangen lijkt te zijn. Mint is een optie op de Pixel 8 en de Pixel 8 Pro, maar hier ziet het er een stuk schreeuweriger uit. Dat kan ook komen door de manier waarop de afbeelding is bewerkt in Photoshop.

Zoals Android Headlines opmerkt, kregen we ook een lichtere Mint-kleur met de Google Pixel 6a in 2022, dus dit zou geen primeur zijn voor de mid-range serie. We zagen dat de Pixel 6a onlangs uit de verkoop is gehaald in de Google Store, waardoor er ruimte is voor de Pixel 8a.

Een bekend design

Dit zou de Pixel 8a kunnen zijn (Image credit: Android Headlines)

De renders die we hier kunnen zien, bevestigen eerdere lekken: het ontwerp lijkt op dat van de Pixel 8 en inderdaad de Pixel 7a. Het is mogelijk dat de hoeken iets meer gebogen worden, maar dit is een telefoon die er nog steeds erg uitziet als een Pixel.

Google heeft het ontwerp van de Pixel 8a mogelijk al onthuld in een advertentie voor Google Fi Wireless, en de foto in die advertentie komt overeen met de renders van Android Headlines. De kleuren lijken ook geloofwaardig, mits de intensiteit van de groene kleur een beetje wordt afgezwakt.

Verder heeft serietipster Evan Blass opgemerkt dat er Pixel 8a-tutorials live zijn gegaan op de website van een Amerikaanse provider. Hoe lang ze blijven staan, valt nog te bekijken.

Een andere mogelijke upgrade waarover we hebben gehoord is een upgrade naar een 120Hz-scherm, hoewel de Tensor G3-chip mogelijk wordt ondergeklokt om de telefoon qua prestaties onder de Pixel 8 te houden. Over ongeveer een maand moet alles duidelijk zijn.