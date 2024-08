Google heeft stiekem nieuwe displaytechnologie gebruikt bij de Pixel 9-serie

Zoals je binnenkort kan lezen in onze Google Pixel 9 review, zijn we over het algemeen erg tevreden over het nieuwe model van Google. We zijn echter nog steeds nieuwe features aan het ontdekken die de telefoon te bieden heeft. Eén van deze features is de 'Adaptive Touch'-technologie die voor het display gebruikt is.

Deze feature werd gespot door Android Authority. Als je blijkbaar bij het Display-gedeelte in de instellingen kijkt, vind je adaptive touch hier in het menu voor aanrakingsgevoeligheid. Wanneer deze feature is ingeschakeld, zal de gevoeligheid van het touchscreen zich "automatisch aanpassen aan je omgeving, activiteiten en screenprotector" volgens de officiële omschrijving.

Dat is een redelijk duidelijke omschrijving. Adaptive Touch moet het gemakkelijker maken om je scherm te gebruiken wanneer je natte vingers hebt, wanneer je een screenprotector gebruikt, of wanneer je handschoenen draagt. Het lijkt erop dat de feature standaard ingeschakeld is op de Pixel 9, Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL.

Afgelopen maart verscheen er al een gerucht dat Adaptive Touch onderweg was naar de Pixel 9-serie. Toen was er code ontdekt in de bètaversie van Android 14 die hiernaar verwees. Nu lijkt het er dus op dat de code officieel geïmplementeerd is.

Staat ons nog meer te wachten?

(Image credit: Philip Berne / Future)

Google heeft officieel nog niets gezegd over Adaptive Touch, maar dat is misschien ook niet zo vreemd. Het bedrijf had al heel veel informatie om te delen tijdens zijn Made by Google 2024-evenement van een paar weken geleden, waar de Pixel 9-serie werd onthuld.

Deze nieuwe feature lijkt ook bepaalde hardware nodig te hebben, want we hebben nog geen tekenen gezien dat Adaptive Touch ook naar oudere Google Pixel 8-modellen zal komen. Als dit je een erg handige feature lijkt, dan is een upgrade naar een van de toestellen van 2024 misschien het overwegen waard. Je haalt een Pixel 9 vanaf 899 euro in huis.

Dit is overigens ook niet de eerste feature die niet echt is aangekondigd en vervolgens ineens is ontdekt. Eerder viel het ons al op dat de Pixel 9-toestellen het upgraden vanaf je oude telefoon gemakkelijker hebben gemaakt en dit is iets waar Google nu ook officiële informatie over heeft gedeeld. Daarnaast is de nieuwe Pixel 9 Pro Fold ook voorzien van een belangrijke upgrade op het gebied van hardware-beveiliging.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Hoewel deze verbeteringen niet aangekondigd werden tijdens de Pixel 9-lancering, maken ze de telefoons wel nog iets interessanter. Google heeft natuurlijk ook veel tijd gebruikt om over andere nieuwe features te praten, waaronder een heleboel AI-trucjes.