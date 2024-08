Belangrijke beveiligingsupdate voor Google Pixel 9 Pro Fold onthuld

Vorige week heeft Google de Google Pixel 9 Pro Fold (en de rest van de Pixel 9-serie) uitgebreid onthuld, maar na het evenement zijn er meer specs en functies aan het licht gekomen waaronder een belangrijke beveiligingsupdate voor de opvolger van de Google Pixel Fold.

Zoals Android Police meldt, is de gezichtsontgrendelingsfunctie op de Pixel 9 Pro Fold een stap omhoog ten opzichte van de originele Pixel Fold. Terwijl de vorige foldable ook gezichtsherkenning had (naast vingerafdrukherkenning), is deze op het nieuwe model moeilijker te misleiden.

Dat betekent dat je je gezicht kunt gebruiken om beveiligde apps te ontgrendelen (zoals wachtwoordmanagers of bank-apps), maar ook om de telefoon zelf te ontgrendelen. Het is een beetje extra gemoedsrust voor het geval iemand anders toegang krijgt tot je telefoon.

Je kunt de upgrade op de Pixel 9 Pro Fold controleren door Instellingen te openen en naar Beveiliging & privacy, Apparaatvergrendeling en Vingerafdruk & gezichtsontgrendeling te gaan. Op dat scherm vind je de optie om je gezicht te gebruiken om toegang te krijgen tot de meest beveiligde apps op het toestel.

Betere beveiliging

Hoewel veel Android-telefoons gezichtsherkenning ondersteunen, bieden ze niet allemaal dezelfde mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Ze komen vaak niet in de buurt van het soort nauwkeurigheid en betrouwbaarheid dat je krijgt met Face ID op de iPhone 15, bijvoorbeeld.

Het ligt allemaal aan de hardware en software van de telefoon. Een standaard selfiecamera aan de voorkant kan een gezicht herkennen, maar kan ook worden misleid met iemands foto.

Met een extra dieptesensor om de contouren van een gezicht te meten, is de technologie veel robuuster. Dit staat bekend als klasse 3 biometrische bescherming, de hoogste die er is, en het lijkt waarschijnlijk dat dit is wat de Pixel 9 Pro Fold heeft.