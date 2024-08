De Pixel 9 Pro Fold krijgt geen stylus-ondersteuning en dat is enorm zonde

Google heeft een wisselend succes gehad met zijn Pixel-hardware, maar het valt moeilijk te ontkennen dat de nieuwste foldable indrukwekkend is. De Google Pixel 9 Pro Fold is zo anders dan de eerste Fold dat het bijna niet meer te herkennen is als een opvolger. Onze eerste hands-on ervaring was positief, en we zijn er vrijwel zeker van dat dit toestel zich zal nestelen aan de top van de beste opvouwbare smartphones.

Het had zelfs onze andere favoriete opvouwbare toestel, de Samsung Galaxy Z Fold 6, kunnen overtreffen, ware het niet voor één belangrijk ontbrekend kenmerk: ondersteuning voor een stylus.

Misschien lijkt dit niet cruciaal. De meeste topmodellen onder de smartphones hebben immers geen stylus of ondersteunen geen digitale stylusinvoer. Je kunt wel een stylus met een zachte punt gebruiken op vrijwel elk aanraakscherm, maar deze herkent geen druk of kanteling, en je kunt je hand niet op het scherm laten rusten terwijl je schrijft of schetst. Deze functies zijn vooral belangrijk als je van plan bent om op het scherm te tekenen.

Gebruikers van de Samsung Galaxy S24 Ultra (en eerdere Samsung Galaxy Note-toestellen) hebben al lange tijd het gemak van een geïntegreerde stylus die uit de behuizing schuift en altijd klaar is voor gebruik op het grote scherm. De Galaxy Fold-serie van Samsung biedt al enkele generaties vergelijkbare ondersteuning voor een stylus. Samsung levert geen S Pen mee bij de aankoop van de Samsung Galaxy Z Fold 6; hiervoor vragen ze minstens 50 euro extra. Toch is het een waardevolle investering.

Tekenen op de Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff)

Stylus-ondersteuning is belangrijk bij foldables vanwege hun verborgen scherm. De Google Pixel 9 Pro Fold is niet zomaar een dikke 6,3 inch smartphone. Het is een capabele Android-smartphone met geïntegreerde Gemini AI en een verborgen 8-inch tabletscherm. Dat is de enige reden om 1.899 euro uit te geven aan zo'n apparaat: toegang tot een groot scherm in een vormfactor die niet veel groter is dan een standaard telefoon. En wanneer je een aanraakscherm van die grootte hebt, wil je het gebruiken voor alles wat je ook op een vergelijkbaar groot tabletscherm zou doen.

Toen we de Google Pixel 9 Pro Fold voor het eerst probeerden, was er niet genoeg tijd om ons te verdiepen in de andere functies zoals stylus-ondersteuning. We dachten dat het toestel mogelijk een stylus zou ondersteunen, maar waren niet zeker.

Toen we een Google-executive hierover vroegen, vertelde hij ons dat er geen stylus-ondersteuning is (en Google verkoopt er ook geen voor dit toestel). Hij leek behoorlijk verbaasd dat we zoiets überhaupt zouden willen. Gebruiken de meeste digitale artiesten niet grotere Wacom-tablets, vroeg hij? Veel mensen tekenen op grotere smartphones, dus dit is een gemiste kans.

Veel digitale tekenaars gebruikten vroeger Wacom-tablets, maar ook zijn veel gebruikers overgestapt toen de iPad verscheen met simpele stylussen. De komst van de Apple Pencil (en apps zoals Procreate) was vervolgens een openbaring.



Tekenaars, professioneel of niet, zullen overal op willen tekenen als dat kan. Als onderdeel van onze lopende tests met de Samsung Galaxy Z Fold 6 hebben we getekend op het 7,6-inch flexibele scherm. Natuurlijk is het niet precies hetzelfde als tekenen op een iPad. De stylus is relatief klein, maar niet te klein. De punt is een beetje zacht om het flexibele OLED-scherm te beschermen, maar we houden eigenlijk wel van hoe het aanvoelt. Daarnaast is er de vouw in het scherm, maar we merken dat, zodra we volledig opgaan in het tekenen, we deze niet meer opmerken.

Een gemis

Helaas mist de Google Pixel 9 Pro Fold blijkbaar de noodzakelijke digitaliserende schermlaag die stylus-ondersteuning mogelijk zou maken. We zouden een zachte, analoge stylus kunnen meenemen en dat proberen, maar omdat stylus-invoer niet expliciet wordt ondersteund, maken we ons zorgen dat er een kans is dat we het flexibele scherm zouden kunnen beschadigen.

Nou moeten we toegeven, het toevoegen van een 'digitizing' laag (de laag waar je op kan tekenen) aan een opvouwbaar telefoonscherm is niet eenvoudig. Toen Samsung in 2022 besloot om deze mogelijkheid toe te voegen aan de Z Fold 5, vertelden executives ons dat ze moesten uitzoeken hoe ze een stijve koperen laag onder het buigbare OLED-scherm konden krijgen. Uiteindelijk hebben ze het paneel in tweeën gesplitst en één helft aan elke kant van het 7,6-inch display geplaatst.

Misschien zal Google in de volgende opvouwbare Pixel wel stylus-ondersteuning opnemen. We kunnen in ieder geval niet wachten.