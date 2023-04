Apple Watch Ultra staat machteloos tegenover hiking modus op Huawei Watch Ultimate

We hebben Huawei Watch Ultimate nu een paar weken getest, de batterij uitgeput en mogelijkheden getest. Hij positioneert zichzelf als een rivaal voor de Apple Watch Ultra en Garmin Fenix 7, terwijl hij zonder schroom gaat voor de kroon van nummer één hardloophorloge.

Een functie waarvan we bijzonder onder de indruk zijn, is de Expeditiemodus, een universele modus voor wandelen, hiken, oriëntatielopen en andere buitenactiviteiten. Samen met de Duikmodus van de Huawei Watch Ultimate, die het horloge verandert in een duikcomputer die tot 100 meter diep kan duiken, is de Expeditiemodus een van de belangrijkste pluspunten.

Je kan die modus opstarten met een druk op de unieke 'Ultimate-knop' van het horloge. Die knop is meteen een eerste aspect dat Huawei heeft overgenomen van Apple. De Apple Watch Ultra heeft namelijk een gelijkaardige Actie-knop aan de zijkant.

Zodra je een expeditie start, bestaat de modus uit vier schermen. Op je beginscherm zie je het volgende:

Je gemiddelde snelheid

De optie om je huidige positie vast te pinnen als gps-markering

De afstand tot de dichtstbijzijnde markering

Het aantal markeringen tijdens deze sessie

De tijd tot zonsondergang en -opgang

(Image credit: Matt Evans)

Naar beneden scrollen brengt je naar het tweede scherm dat toont hoe lang je hebt gelopen, wat je huidige hartslag is en de huidige hoogte op je positie. Het derde scherm is een kompas met exacte graden, terwijl het vierde scherm verschillende belangrijke features toont. Denk aan een SpO2-sensor om je bloedzuurstofgehalte te controleren, een barometer om de luchtdruk te meten en een knop om het scherm in een zaklamp te veranderen.

Bij onze eerste test gebruikten we de modus om terug te kregen via de ingestelde markeringen en dat verliep verrassend makkelijk. Aanvankelijk vroegen we ons af waarom je niet zou kiezen voor kaarten in kleur zoals bij Garmin-horloges met GPX-bestanden.

Zodra je een markering aanraakt en naar het kompasscherm gaat, vertelt het kompas je niet alleen hoe ver je van het markering verwijderd bent en of je in de juiste richting gaat, maar geeft het zelfs aanwijzingen op het scherm om links- of rechtsaf te slaan.

(Image credit: Matt Evans)

We hebben soortgelijke aanwijzingen eerder gebruikt, waaronder Garmins TracBack of Polars Back to Start. Het doel is altijd hetzelfde: je weg terug afleggen langs waar je gekomen bent. Huawei's versie is echter veel beter aanpasbaar. Als je bijvoorbeeld Back to Start gebruikt op een Polar-horloge, stippelt het meteen een route naar het je startpunt uit op basis van de exacte weg die je hebt afgelegd.

Zolang je niet vergeet om regelmatig markeringen in de Expeditiemodus te zetten, kan zoveel verkennen als je wil zonder je oriëntatie te verliezen. Je hoeft bovendien niet steeds naar je horloge te staren zoals met de routeaanwijzingen in een GPX-bestand. Een paar snelle blikken in de Expeditie-modus geven precies genoeg informatie om te begrijpen waar je bent ten opzichte van de laatste markering.

(Image credit: Matt Evans)

Het helpt je vooral 's avonds en 's nachts zodat je veel effectiever terug kunt navigeren. Dankzij de batterijduur van de Huawei Watch Ultimate (die behoorlijk indrukwekkend is) is de zaklamp gedurende langere tijd bruikbaar. Hij haalt zelfs 1000 nits helderheid, hoewel wij dit vooral voor noodgevallen zouden gebruiken en niet als vervanging van een echte zaklamp.

De Apple Watch Ultra kan hier tot slot echt niet tegenop. Die verzamelt al deze informatie niet op één overzichtelijke plaats zoals Huawei. Let op, Apple: hoewel het horloge waarschijnlijk niet hoger komt dan de Ultra op onze lijst van beste smartwatches, is de Expeditiemodus van de Ultimate iets moois dat elke hiker moet overwegen.