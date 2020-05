Vergeet de iPhone SE: deze nieuwe goedkope Xiaomi smartphones zijn je geld meer dan waard

Als je op zoek bent naar een geweldige nieuwe goedkope telefoon, dan hoef je geen genoegen te nemen met de toch niet heel goedkope iPhone SE (2020), want Xiaomi heeft net twee nieuwe Redmi-telefoons aangekondigd die Apple het vuur aan de schenen leggen.

Deze nieuwe smartphones zijn de Xiaomi Redmi Note 9 en Redmi Note 9 Pro. Ze zijn al aangekondigd in bepaalde delen van de wereld, maar Xiaomi heeft nu bevestigd dat de toestellen binnenkort wereldwijd beschikbaar zullen zijn, ook in Europa.

We weten de prijs of releasedatum van deze nieuwe smartphones nog niet, maar Redmi-toestellen kosten vaak een kleine 300 euro.

We verwachten bijgevolg dat de nieuwe Redmi-telefoons betaalbaarder de iPhone SE (2020) van 489 euro. Als je de nieuwe iPhone dus nog steeds te duur vindt, dan kunnen deze twee toestellen je misschien bekoren.

Hier zie je alvast de specificaties van de Redmi Note 9 en Redmi Note 9 Pro.

Xiaomi Redmi Note 9

In tegenstelling tot de Pro was de Redmi Note 9 nergens ter wereld eerder aangekondigd, dus het is zeker het interessantste toestel van de twee.

De Redmi Note 9 heeft een groot 6,53 inch FHD+ scherm met een cameragat in de linkerbovenhoek van het scherm. Aan de achterzijde is een viervoudige camera-opzet met een vingerafdruksensor te zien. Er is ook een 3.5mm-koptelefoonaansluiting voor liefhebbers van koptelefoons met kabel.

Deze vier camera's zijn een 48MP-hoofdcamera, 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera en 2MP-dieptesensor. Op de voorkant vinden we nog een 13MP-selfiecamera.

De batterij van de Note 9 is 5.020mAh, dus die gaat waarschijnlijk erg lang mee, en ondersteunt maximaal 18W-snelladen. De processor is een Mediatek Helio G85, een budgetprocessor die misschien wel die de prijs van de smartphone grotendeels bepaalt. Er is ook 3GB of 4GB RAM, afhankelijk van of je kiest voor 64GB of 128GB opslagruimte.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

De Redmi Note 9 Pro heeft een groter 6,67-inch FHD+ scherm, met een punch-holecamera in het midden van het scherm, zoals de Samsung Galaxy S20. In tegenstelling tot het niet-Pro toestel is er geen vingerafdrukscanner achteraan, maar wél een 3,5mm-koptelefoonaansluiting.

De camera-opzet bestaat uit een 64MP-hoofdcamera, 8MP-hoofdcamera, 5MP-macrocamera en 2MP-dieptesensor, met een 16MP-frontcamera. Hierdoor heeft deze smartphone een van de meest high-res macrocamera's die je tegenwoordig op een smartphone vindt. Hij wordt mogelijk ook de goedkoopste smartphone die een 64MP-camera heeft.

Net als de niet-Pro telefoon heeft de batterij een capaciteit van 5.020mAh, maar deze keer is er 30W-snelladen (met kabel) aanwezig, erg indrukwekkend voor een bugetsmartphone. De processor is de degelijke Snapdragon 720G, gekoppeld aan 6GB RAM.