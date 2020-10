Xiaomi Poco F2 Pro: grote OnePlus rivaal onthuld

OnePlus-smartphones lijken met de dag duurder te worden. Een goed voorbeeld hiervan is de OnePlus 8, het goedkoopste nieuwe vlaggenschip (wat naast de OnePlus 8 Pro is gelanceerd) kost consumenten minstens 699 euro. Van een echte flagship killer mogen we dan ook niet meer spreken. In plaats daarvan lijkt Xiaomi aan de haal te willen gaan met deze prijs.

De nieuw aangekondigde Poco F2 Pro is afkomstig van Xiaomi's submerk Pocophone. De opvolger van de Poco F1 komt met échte high-end specs, maar dan zonder een high-end prijs.

Het toestel is nu al verkrijgbaar in de Benelux vanaf 499 euro. Voor de instapprijs krijg je de variant met 6GB RAM en 128GB aan opslag. Voor 599 euro krijg je de versie met 8GB RAM en 256GB opslag.

Het toestel wordt verkocht via de Chinese websites AliExpress en Gearbest. Op een later moment zal de smartphone ook beschikbaar komen in diverse andere webshops, waaronder Amazon en Xiaomi's eigen Poco.net.

De Poco F2 Pro lijkt op papier een goede concurrent voor de OnePlus 8, maar ook voor de te verwachten OnePlus Z. De OnePlus Z moet het echt goedkope toestel van OnePlus worden, maar we betwijfelen ten zeerste of deze smartphone de F2 Pro weet te overtreffen.

Poco F2 Pro specificaties

De Poco F2 Pro beschikt over een 6,67 inch Full HD+ AMOLED-display met een resolutie van 1080 x 2400 pixels. Er wordt nergens gesproken over de ververssnelheid van het scherm, waardoor we vermoeden dat dit 'gewoon' 60Hz zal zijn.

Het scherm zelf wordt niet onderbroken door een notch of cameragat. In plaats daarvan bevindt de frontcamera zich in een pop-up-camera. Laat dit nu juist een feature zijn waar OnePlus dit jaar afscheid van heeft genomen.

Aan de achterzijde van de Poco F2 Pro zien we vier camera's zitten. De primaire 64-megapixelcamera wordt bijgestaan door een 13-megapixelgroothoekcamera, 5-megapixelcamera die fungeert als 'telemacro' en een dieptesensor van 2-megapixel.

De high-end Snapdragon 865 chipset drijft het beestje aan, en die chip is momenteel de beste Android-chipset die je kunt krijgen. Daarnaast garandeert deze chip 5G-ondersteuning, waardoor de nieuwe Poco behoorlijk toekomstbestendig valt te noemen. Verder is er 4700 mAh aan accucapaciteit aanwezig, en laadt de telefoon met een 30W snellader in iets meer dan een uur zichzelf volledig op.

Al met al ziet het ernaar uit dat de Poco F2 Pro alles in huis heeft om een ware flagship killer te worden. In de aanstaande review zullen we je er alles over kunnen vertellen.