Xbox Series S mist nu al next-gen upgrades bij nieuwe games

De Xbox Series S is nog niet eens op de markt, maar mist nu al enkele belangrijke next-gen upgrades bij bepaalde games ten opzichte van de Xbox Series X en PS5.

Capcom bevestigt dat Devil May Cry 5: Special Edition onder meer 120fps ondersteunt, verbeterde 3D audio, gereduceerde laadtijden en Vergil als speelbaar personage. De game kent tevens ondersteuning voor ray tracing, maar niet voor de Xbox Series S.

We hebben ook gehoord dat PUBG 60fps zal ondersteunen op zowel de Xbox Series X als PS5 met behulp van de nieuwe 'Frame rate priority'-modus van de game, die de resolutie terugbrengt tot 1080p en de 30fps-limiet van de battle royale game weghaalt.

Helaas heeft ontwikkelaar PUBG Corp erop gewezen dat de Xbox Series S met 30 fps gemaximeerd blijft, ondanks het feit dat de console beduidend krachtiger is dan de Xbox One S.

An update on ray tracing for #DevilMayCry 5 Special Edition on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/OCRcGRw5blOctober 27, 2020

Met Microsoft die de Xbox Series S positioneert als een console die in staat is om gelijke tred te houden met de eisen van next-gen in alles behalve resolutie, zijn dit soort grafische bezuinigingen verontrustend. Vooral omdat de nieuwe consolegeneratie nog in de kinderschoenen staat.

Dit soort technische beslissingen van beide ontwikkelaars zouden echter nog niet als norm moeten worden genomen. Andere belangrijke spellen, zoals Watch Dogs Legion, zijn bijvoorbeeld voorzien van stralensporen op de goedkopere Xbox van Microsoft. Verder hebben we gezien dat de console in staat zal zijn om 120fps aan te kunnen in tal van titels, waaronder Halo: The Master Chief Collection, zij het met een lagere resolutie dan de Xbox Series X-versie.

Met 299 euro is de Xbox Series S de goedkoopste next-gen console op de markt. Ter vergelijking: de PlayStation 5 Digital Edition kost 100 euro meer. Bij beide apparaten is het niet mogelijk om een fysieke disc te gebruiken.

De Xbox Series S is ook de kleinste Xbox van Microsoft ooit, en pre-orders zijn in de aanloop naar de lancering op 10 november in diverse delen van de wereld al uitverkocht.