Windows 11 krijgt verbeterde functies voor ouderlijk toezicht

Windows 11 heeft een nieuwe previewversie gekregen die is voorzien van wat frisse nieuwe functies, waaronder verbeteringen voor de Family Safety-app, bugfixes en het nieuws dat Microsoft de grote Sun Valley 2-update aan het afronden is.

Versie 22610 verbetert ouderlijk toezicht in Windows 11 door de mogelijkheid om de locatie van je familieleden te zien toe te voegen, mits zij ook de Family Safety-app gebruiken.

Voor de rest van de familieleden die een rol hebben als ‘member’ is de monitoring van schermtijd verbeterd. Family Safety laat je niet alleen toezicht houden op je kinderen, je kunt ook limieten instellen voor schermtijd en verschillende contentfilters instellen.

Deze previewversie biedt ook enkele nieuwe mogelijkheden voor IT-administrators, alsmede wat tweaks voor de Windows 11-interface.

Tot slot is er nog een belangrijk gedeelte van de UI aangepast. Het watermerk van de previewversie is verwijderd. Dit impliceert dat Microsoft in de eindfase zit van de grote 22H2-update.

Dat gezegd hebbende, Microsoft verklaart in een bijbehorende blogpost dat dit niet betekent dat ze klaar zijn. Toch lijkt het dat de grote update nadert.

Analyse: bijna klaar, maar er moet nog veel worden getest

Wat dit alles wil zeggen, is dat Microsoft waarschijnlijk geen nieuwe functies meer gaat toevoegen aan de update. In plaats daarvan ligt de focus nu op het testen van alle opties, zodat het bedrijf zeker weet dat alles werkt.

Het gaat nog even duren voordat de 22H2-update definitief verschijnt. We verwachten de update in het najaar te zien, aangezien H2-versies doorgaans in september of oktober verschijnen.

Dus ondanks dat er waarschijnlijk geen nieuwe features meer komen naar Windows 11 22H2, is nog een lange weg te gaan als het gaat om testen.

Uiteraard zijn er al een aantal bugfixes toegepast. Dat kun je zien in de omschrijving van versie 22610.