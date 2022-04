Microsoft worstelt met overtuigen gebruikers tot Windows 11-upgrade

Ondanks de hype achter Microsoft's nieuwste besturingssysteem, lijkt het te worstelen met het werven van gebruikers. Ook enkele maanden na de release wil het aantal gebruikers maar niet groeien.

Volgens een meting door marktanalist AdDuplex voor april 2022 heeft Windows 11 een groei van minder dan 0,4 procent maand na maand. Hierdoor staat het besturingssysteem op slechts 19,7 procent van het totale gebruikersaantal. Vorige maand was dat 19,4%. Ondertussen staat Windows 10 21H2 op een aantal installaties van 35%, waar Windows 10 21H1 op 26,4 procent van de Windows pc's is geïnstalleerd.

Een ander onderzoek van Lansweeper, een IT-bedrijf, wijst uit dat er meer pc's op Windows XP draaien (1,71 procent) dan op Windows 11 (1,44 procent).

Toch is het belangrijk om er rekening mee te houden dat slechts 60.000 Windows 10 en 11 pc's in de meting van AdDuplex meegenomen zijn. Ook gebruiken al deze pc's de software van AdDuplex. Het onderzoek van Lansweeper gebruikte ook maar een klein aantal pc's voor het meten. Neem dus al deze data met een korreltje zout.

TechRadar heeft Microsoft gecontacteerd voor een uitleg over de installatieaantallen van Windows 11.

Analyse: Waarom slaat Windows 11 niet aan?

Er zijn meerdere mogelijke redenen waarom Windows 11 ook deze maand niet groeide in gebruikersaantallen.

Het meest urgente obstakel is de strenge installatievereisten, zoals een Trusted Platform Module (TPM) 2.0-cryptoprocessor. Hierdoor moeten bedrijven en particuliere gebruikers hun pc's upgraden naar minimaal een achtste generatie Intel-processor of een AMD Zen+ of Zen 2-CPU. Dit is niet iets wat een dagelijkse gebruiker gaat overwegen. Ook is het op dit moment lastiger en duurder om te upgraden door het tekort aan componenten en chips.

Zelfs Microsoft zelf lijkt er last van te hebben. Tijdens een Windows Insider Webcast bleek een programmamanager een niet-ondersteunde pc te gebruiken.

Windows 11 heeft ook verschillende interface-problemen, zoals de locatie van de taakbalk, het startmenu met een vreemde mix van Windows 10 en een touch-interface, de zoek-app die wordt geopend als er gezocht wordt via het startmenu, en meer.

Een ander obstakel is het steeds verder forceren om gegevens met Microsoft te delen. In Windows 10 kan dit nog uitgeschakeld worden, in 11 niet. De techgigant is ook opdringeriger geworden als het gaat om het gebruiken van de services. Denk aan het gebruiken van OneDrive-cloudopslag en verzuipen in het aantal meldingen om Microsoft Edge uit te proberen als je een andere browser installeert.

Het lijkt erop dat veel gebruikers blijven kiezen voor Windows 10. Microsoft heeft dan ook nog een lange weg te gaan om de upgrade naar 11 interessant te maken.