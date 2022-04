Microsoft verbetert mogelijk deze Windows 11-functie

Volgens een Twitter-gebruiker kan je straks in de Microsoft Store in Windows 11 widgets van derden downloaden. Widgets zijn kleine applicaties die op het eerste blik informatie geven als weer, lokale verkeersinformatie of mails.

FireCube deed onderzoek en spotte een widget-uitgave die een update bevatte. Hierin staat een referentie naar het downloaden van widgets.

Widget manifest update shows more evidence of being able to download third party widgets and updates from the Microsoft Store.#Windows11 #FluentDesign pic.twitter.com/RgBYCq7sgZApril 13, 2022 See more

De tekst informeert gebruikers dat ze ''nieuwe widgets en widget-updates in de Microsoft Store'' kunnen downloaden. Dit is wederom bewijs dat Microsoft van plan is om ontwikkelaars hun eigen widgets in de Store te laten uitbrengen. Daardoor kunnen Windows 11-gebruikers downloaden wat voor widgets bij hen passen.

Het widget-paneel wordt hierdoor een stuk nuttiger. Met een groter aanbod en meer mogelijkheid tot customizen is dit een hele vooruitgang. Momenteel kunnen enkel de eigen widgets van Microsoft op het paneel gebruikt worden.

Windows Central's Zac Bowden, een welbekende bron als het gaat om Microsoft leaks, zei eerder al dat het widget-paneel widgets van derden zou ontvangen. Hij noemde dat daar ook nieuwe functies bij komen kijken en dat ontwikkelaars al zijn geïnformeerd over het functioneren ervan. Eerdere lekken wezen ook al op de mogelijkheid voor derden om deze te ontwikkelen.

Analyse: wie, wat, waar, widgets

Bowden maakte deze opmerkingen in december 2021. Met de nieuwe aanwijzing over het mogelijk toevoegen van widgets, is er een grote kans dat we nog in 2022 de widgets kunnen verwachten.

Is het mogelijk dat we dit ontvangen met de grote H2 2022 (Sun Valley 2)-update? Wellicht. Microsoft is dit jaar desondanks al verschillende keren bezig geweest met het toevoegen van functies aan Windows 11. Het lijkt erop dat dit willekeurig gebeurt. Met de recente toevoeging van grote interface-veranderingen buiten grote updates om, lijkt het erop dat widgets van derden downloaden eerder mogelijk is.

Wat betreft andere plannen voor het widget-paneel: in de recente Windows 11-reveal konden we al een glimp opvangen van een full-screen-paneel. Wellicht zien we dit binnenkort dus ook terug. Hiermee zou Microsoft genoeg ruimte creëren voor widgets.

Het widget-paneel is, natuurlijk, een onderdeel waar iedereen een andere mening over heeft. Sommige gebruikers vinden het geen nuttige toevoeging aan hun Windows-software. In de huidige vorm is het paneel gelimiteerd, met enkel de mogelijkheid er Microsoft-services op te zetten. Denk bijvoorbeeld aan apps als OneDrive of MSN-weer.

Het openzetten van het widget-paneel voor widgets van derden brengt een hele reeks aan mogelijkheden. Het maakt Windows 11 aantrekkelijker en geeft gebruikers een gevoel van vrijheid om te customizen. De interface gaat er in ieder geval op vooruit.