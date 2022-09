Windows 11 22H2 update laat framerates Nvidia GPU's kelderen

Windows 11 22H2 is de eerste grote update voor Microsoft's nieuwste besturingssysteem. Helaas lijkt het erop dat het een aantal vervelende problemen, waaronder slechte gaming prestaties, met zich mee heeft gebracht.

Zoals Windows Latest (opens in new tab) meldt, hebben mensen op Reddit (en andere websites) geklaagd over deze problemen met Windows 11.

Een van de meest frustrerende problemen treft gebruikers met Nvidia grafische kaarten, waarbij sommige klagen dat hun frames per seconde (fps) zakken. Dat niet alleen, want ook de audio zou beïnvloed worden. Naast de fps drops beginnen games op andere manieren te haperen.

Windows Latest meldt ook dat Nvidia deze problemen zelf onderzoekt en getroffen gamers om gegevens. Hopelijk zullen zowel Nvidia als Microsoft het probleem snel oplossen.

Microsoft zou ook meldingen van Windows Insiders negeren. Dit zijn gebruikers die Windows 11 22H2 hebben uitgeprobeerd in de maanden voor de release. Zij zeggen dat ze deze negatieve impact op games doorgegeven hadden. Als Microsoft deze berichten wel heeft gezien, dan is er alleszins geen bugfix gebeurt voor de finale versie werd vrijgegeven.

Er zijn daarnaast meldingen van het gevreesde Blue Screen of Death tijdens de installatie van de update.

Microsoft moet deze problemen onder controle krijgen en ervoor zorgen dat ze niet te veel voorkomen. De reputatie van Windows 11 is sowieso niet geweldig en dit soort problemen helpen daar niet bij.

Problemen met games in Windows 11 22H2 oplossen

Als je sinds de installatie van Windows 11 22H2 last hebt van slechte gameprestaties, lijkt de eenvoudigste oplossing de update verwijderen. Gebruikers die dit hebben gedaan, melden dat hun games weer naar behoren werken.

Open hiervoor het Startmenu en klik op het pictogram van de Instellingen. Ga naar "Systeemherstel" en daar zie je een balk "Downgrade" met aan het einde een knop "Terug". Klik daarop en Windows 11 keert terug naar de vorige versie.

Je kunt tot slot wachten tot Microsoft en Nvidia fixes voor de problemen uitbrengen. Dit zal waarschijnlijk komen in de vorm van een driver update van Nvidia of een hotfix update van Microsoft.

