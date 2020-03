Recente Windows 10 update zorgt voor ernstige problemen, zo los je ze op

Er komen berichten naar buiten dat er weeral een Windows 10 update is, die voor problemen zorgt bij gebruikers die hem reeds gedownload en geïnstalleerd hebben.

De update in kwestie is Windows 10 KB4540673 en is op 10 maart uitgerold. Hij zou moeten zorgen voor een paar beveiligingsfixes en hoewel dit maar een kleine update was, zijn er weer meer dingen kapot gegaan dan opgelost.

Volgens Windows Latest zou deze nieuwe update ervoor zorgen dat bepaalde pc's volledig crashen en zelfs het gevreesde Blue Screen of Death tonen. De update is bedoeld voor Windows 10 versies 1909 en 1903, de twee meest courante versies van het besturingssysteem die vandaag gebruikt worden.

Volgens een lezer van Windows Latest kreeg hij na de installatie meteen een BSOD (Blue Screen of Death) wanneer hij zijn pc opstartte. De enige oplossing was een herstelpunt van een paar dagen eerder gebruiken.

Op Reddit zijn er eveneens gebruikers die problemen ondervinden sinds de installatie van de update. Hoewel het aantal nog laag lijkt, blijven de klachten wel binnenstromen.

Nog meer problemen

Het meest voorkomende probleem met Windows 10 KB4540673 is dat pc's willekeurig lijken te crashen. Een gebruiker meldde dat zijn pc crashte terwijl hij aan het gamen was, terwijl andere gebruikers ook melden dat de update verdacht lang nodig heeft, om gedownload en geïnstalleerd te worden.

Een andere gebruiker claimde ook dat de update een bug terugbrengt bij de tijdelijke gebruikersprofielen. Bij deze bug wordt je eigen Windows 10-account vervangen door een tijdelijk account zonder desktop-iconen of instellingen. Die bug kwam bovendien erg vaak voor, toen de bijbehorende Windows 10 update werd uitgerold.

Wat moet je doen?

Als je de Windows 10 KB4540673 update hebt gedownload en problemen ondervindt, dan is de makkelijkste oplossing de update verwijderen.

Open hiervoor de Instellingen (via het tandwiel in het Start-menu of door op de Windows toets + I te drukken) en klik dan op "Bijwerken & beveiliging".

Vanuit dat venster klik je op "Windows Update" aan de linkerkant en vervolgens op "Geschiedenis van updates weergeven".

Klik vervolgens op "Installatie van updates ongedaan maken" en selecteer daarna KB4540673 om hem te verwijderen. De problemen zouden nu opgelost moeten zijn.

Je kan ook de Systeemherstelfunctie in Windows 10 gebruiken, om je pc terug in te stellen op een punt waarop alles naar behoren werkte.

Microsoft heeft nog geen reactie gegeven op deze problemen, maar tot zover lijken ze niet erg vaak voor te komen. Als je de update geïnstalleerd hebt en geen problemen hebt, dan hoef je je tot slot geen zorgen te maken.