Windows 10 Mei 2020 Update wil niet installeren bij sommige gebruikers

De Windows 10 Mei 2020 Update blijft voor sommige gebruikers op mysterieuze wijze geblokkeerd. Hoewel ze de upgrade in theorie zouden moeten kunnen downloaden, wordt deze niet binnengehaald vanwege wat Microsoft omschrijft als 'safeguard holds'.

Zoals Windows Latest meldt, is Microsoft misschien gestopt met het blokkeren van de Mei 2020 Update voor apparaten die gebruikmaken van 'GameInput Redistributable' in sommige games en apps. De update wordt echter nog steeds niet verdeeld bij sommige van die apparaten vanwege 'andere beveiligingen'. Wat dat precies inhoudt, lijkt niemand te weten.

Een aantal Windows 10-gebruikers blijft dus in de kou staan. Ook gebruikers van Microsoft's eigen Surface-producten kampen met dit probleem en kunnen hierdoor niet updaten.

Surface-problemen

Microsoft heeft de blokkering op de Mei 2020 Update voor de Surface Pro 7 en Surface Laptop 3 (en enkele andere 'always connected' apparaten) in juni weggehaald, maar heeft onlangs zijn Mei 2020 Update statuspagina bijgewerkt om aan te geven dat sommige apparaten nog steeds geblokkeerd zijn.

Microsoft heeft dit verduidelijkt: "Dit probleem werd opgelost in KB4557957 en de vrijwaringsclausule is verwijderd vanaf 29 juni 2020. Let op: als er geen andere beveiligingen zijn die van invloed zijn op je apparaat, kan het tot 48 uur duren voordat de update naar Windows 10, versie 2004, wordt aangeboden."

Let op het gedeelte 'als er geen andere beveiligingen zijn' en het gebrek aan duidelijkheid over wat deze beveiligingen kunnen inhouden. Wat deze ook zijn, volgens een recent artikel van ZDNet is dit een probleem dat een groot aantal Surface-producten treft. Dit omvat onder andere de nieuwe Surface Go 2, Surface Book 3, evenals de Surface Pro X.

Een groot deel van de frustratie is hier niet alleen het feit dat de Mei 2020 Update geblokkeerd is, maar dat gebruikers geen idee hebben waarom dat het geval zou kunnen zijn voor hun specifieke toestel.