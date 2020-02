Webshop bevestigt nieuwe PS5 specificaties

Aan het eind van dit jaar mogen we ons opmaken voor de release van de nieuwe generatie spelconsoles. Na jaren van trouwe dienst is het tijd voor de PlayStation 4 en Xbox One om een stapje opzij te zetten, want het tijdperk van de PlayStation 5 en Xbox Series X staat op het punt van beginnen.

Hoewel we dit jaar nog aan de slag kunnen gaan met de spelcomputers, weten we nog lang niet alles over deze apparaten. Er zijn hier en daar wat kleine stukjes info met ons gedeeld, maar de bron ervan is lang niet altijd betrouwbaar. GameStop (via Windows Central), een internationaal bekende webshop, lijkt ons wel een betrouwbare bron, en laat dat nu net degene zijn die enkele (nieuwe) PS5 specificaties bevestigt.

PS5 specificaties

GameStop heeft op haar website een registratiepagina geopend voor iedereen die als eerste in het bezit wil zijn van de PlayStation 5. Hoewel het apparaat pas over maanden uitkomt, kan het natuurlijk geen kwaad om de grote massa voor te zijn. Op de registratiepagina deelt de shop enkele details.

We zien onder meer dat de PlayStation 5 volledige ondersteuning biedt voor 8K televisies. Daarmee is het apparaat ontzettend toekomstbestendig te noemen. Verder is er, zoals we verwachtten, sprake van een octa-core AMD-chipset, gaat Sony over van een trage HDD naar een snelle SSD-opslag voor (onder andere) kortere laadtijden, en zijn er raytracing-opties.

We hebben de afgelopen maanden wel eens wat voorbij zien komen over de backwards compatibility van de PS5. Het leek erop dat spellen van voorgaande generaties 'gewoon' te spelen zouden zijn op de nieuwe console van Sony. GameStop praat echter alleen over backwards compatibility voor PS4 games.

Nieuws volgt na Xbox onthullingen

Eerder deze week maakten we al kennis met nieuwe informatie omtrent de Xbox Series X. Zo kregen we onder meer een kijkje in welke specificaties we exact mogen verwachten voor de Xbox, en het ziet ernaar uit dat de twee consoles elkaar weinig zullen ontlopen.

Naast dat ook bij de te verschijnen Xbox sprake is van backwards compatibility, verklapt Microsoft ook dat er een systeem genaamd 'Smart Delivery' aanwezig zal zijn. In het artikel hieronder vertellen we je er meer over.