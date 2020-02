Lancering PS5 kan nog steeds in februari plaatsvinden

Er gaan al een tijdje geruchten dat het lanceringsevent van de PS5 ergens in februari 2020 zal plaatsvinden. Nu februari als een sneltrein voorbijgaat, lijkt dit steeds minder waarschijnlijk. De kans dat we de nieuwe console pas in maart zien, wordt alsmaar groter.

Er is echter nog steeds een kleine kans dat de PS5 in februari wordt onthuld, aangezien Sony heeft aangegeven dat de PlayStation 5 het releaseschema van de PS4 zal volgen. Die console werd onthuld tijdens een PlayStation Meeting op 20 februari 2013 en was in november van dat jaar in de winkelrekken te vinden.

In een recent videogesprek over hun inkomsten gaf de senior executive vice-president van Sony, Hiroki Totoki, aan dat het onthullingsplan van de PS5 zal lijken op dat van zijn voorgangers.

"Het is erg lastig om de timing hiervan te bespreken," zei Totoki, "maar vanaf vandaag sturen we richting een tijdstip dat vergelijkbaar is met hiervoor. Dus we zullen de planning niet wijzigen."

Nog maar een paar weken

Volgens Totoki zal de PS5 worden onthuld "wanneer de tijd rijp is".

Als de PS5 het schema van de PS4 volgt, zullen we waarschijnlijk in februari een onthulling zien, waardoor er nog maar twee weken overblijven. We verwachten weliswaar niet dat dit op exact dezelfde datum (20 februari) zal gebeuren.

Het is nog steeds mogelijk dat het schema niet vaststaat, waardoor de onthulling nog kan opgeschoven worden tot in maart. Totdat Sony een datum voor de onthulling bevestigt, kunnen we alleen maar weloverwogen gokjes wagen.