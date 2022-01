Vrijwel alle details Samsung Galaxy S22 al bekend

Er was niet veel over de Samsung Galaxy S22-serie wat nog niet bekend was, maar dat is nu nog minder geworden. Een gigantische leak zorgt ervoor dat we vrijwel alle details weten over deze telefoons.

De informatie is afkomstig van WinFuture. Veel van de info is al bekend, maar er worden ook kleine stukjes van de puzzel verder ingevuld. Tevens is het een verdere versterking van eerdere geruchten.

Alle drie de smartphones maken gebruik van een Exynos 2200-chipset in Europa. Uit de doos draaien ze op Android 12, bieden de displays een verversingssnelheid van 120Hz aan en ligt er een laagje Gorilla Glass Victus op het scherm ter bescherming. De IP68-certificering is wederom aanwezig, wat betekent dat de smartphones bestand zijn tegen water en stof.

Over de verschillen dan: de standaard Samsung Galaxy S22 komt met een 6,1 inch 1080 x 2340 AMOLED-display met een maximale helderheid van 1500 nits, terwijl de Samsung Galaxy S22 Plus een 6,6 inch display kent en maximaal 1750 nits. De Samsung Galaxy S22 Ultra biedt de overtreffende trap aan met een schermdiagonaal van 6,8 inch en een resolutie van 1440 x 3080 pixels.

De Galaxy S22 Ultra beschikt naar verluidt als enige over een gebogen display. De verversingssnelheid van het scherm kan tot 1Hz verlaagd worden, terwijl de andere twee modellen niet lager gaan dan 10Hz.

Alle drie de toestellen komen met minstens 8GB RAM en 128GB of 256GB aan intern opslaggeheugen. De S22 Ultra komt echter ook nog met een configuratie met 12GB RAM en 512GB opslaggeheugen.

De accucapaciteit bedraagt naar verluidt 3.700mAh voor de S22, 4.500mAh voor de S22 Plus, en 5.000mAh voor de S22 Ultra. Kleuren van de twee goedkopere modellen zijn onder andere: zwart, wit, roségoud en groen. De Ultra komt waarschijnlijk in de kleuren: zwart, wit, bordeauxrood en groen.

Afbeelding 1 van 3 De Samsung Galaxy S22 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 2 van 3 De Samsung Galaxy S22 Plus (Image credit: WinFuture) Afbeelding 3 van 3 De Samsung Galaxy S22 Ultra (Image credit: WinFuture)

De camera-opzet van de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus zijn identiek. Beide toestellen komen met een primaire 50MP f/1.8 camera, een 12MP f/2.2 groothoekcamera (120 graden gezichtsveld), en een 10MP telefotocamera met 3x optische zoom. Aan de voorzijde zit een 10MP f/2.2 camera.

De Samsung Galaxy S22 Ultra daarentegen komt met een geavanceerdere setup. Er is een primaire 108MP f/1.8 camera aanwezig, een 10MP f/2.4 telefotocamera (met 3x optische zoom), een 10MP f/4.9 telefotocamera (met 10x optische zoom) en een 40MP f/2.2 frontcamera.

De Samsung Galaxy S22 is met afmetingen van 146 x 70,6 x 7,6 millimeter en 167 gram behoorlijk compact te noemen, vergelijkbaar met de iPhone 13. De Samsung Galaxy S22 Plus kent afmetingen van 157,4 x 75,8 x 7,64 millimeter en weegt 195 gram. De Galaxy S22 Ultra kent afmetingen van 163,3 x 77,9 x 8,9 millimeter en weegt 227 gram.

De prijzen in euro's is eveneens gelekt via WinFuture. De adviesprijs van de Samsung Galaxy S22 bedraagt 849 euro, die van de S22 Plus 1.049 euro, en de S22 Ultra gaat over de toonbank vanaf 1.249 euro. Daarmee zijn de prijzen identiek aan de adviesprijzen van de Samsung Galaxy S21-serie. De Galaxy S21 Ultra komt echter wel met meer minimaal werkgeheugen aan boord (12GB in plaats van 8GB).

De bron in kwestie komt ook met productfoto's, welke je hierboven kunt zien. De afbeeldingen komen qua info overeen met wat we eerder hebben gezien en gelezen, inclusief een S Pen voor de S22 Ultra.

Neem het nieuws hierboven met een korreltje zout, maar houd er rekening mee dat best veel details wel eens zouden kunnen kloppen.

Analyse: Unpacked-event kent waarschijnlijk weinig verrassingen

Samsung bevestigde eerder deze week een groot event te houden op 9 februari. Alles wijst erop dat de Samsung Galaxy S22-serie dan uit de doeken wordt gedaan. Zoals je hierboven echter kun zien, heeft Samsung waarschijnlijk weinig nieuws meer in petto voor ons die dag.

De Samsung Galaxy Tab S8-serie wordt ook verwacht op 9 februari. Over de tabletserie van de fabrikant is echter ook al meer dan genoeg uitgelekt.

Dat gezegd hebbende: we komen wel steeds een stapje dichterbij de daadwerkelijke release, én het moment dat we zelf aan de slag kunnen met deze producten.