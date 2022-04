Voormalige Uncharted-regisseur werkt aan nieuwe Star Wars-game

Skydance New Media, een game-studio die wordt geleid door voormalig Uncharted-regisseur Amy Hennig, werkt aan een Star Wars-game.

Lucasfilm Games en Skydance kondigen dit gezamenlijk aan. De aankomende titel wordt beschreven als een ''verhaalgedreven, actie-avontuurgame met een origineel verhaal in het Star Wars-universum''.

De ontwikkeling wordt aangestuurd door Skydance-voorzitter Amy Hennig. Hennig is vooral bekend van het aansturen van de ontwikkeling van de eerste drie Uncharted-games, haar bijdragen aan Jak and Daxter en van The Legacy of Kain-serie.

''Ik heb vaak geuit hoe het zien van Star Wars in 1977 praktisch mijn 12-jaar oude brein omtoverde'' zegt Hennig in een persbericht. ''Ik ben uitgelaten dat ik opnieuw met Lucasfilm Games mag werken om interactieve verhalen te vertellen in het universum waar ik van houd''.

Het is niet voor het eerst dat Hennig aan een Star Wars-game heeft gewerkt. In 2014 kwam ze bij Visceral Games (de makers van Dead Space) om aan een game over het verre universum te maken. Die game is uiteindelijk gecanceld.

''De visie van Skydance voor het maken van verhaalgedreven en boeiende interactieve entertainment maakt deze samenwerking erg enerverend,'' zegt Douglas Reilly, de vicepresident bij Lucasfilm Games in een persbericht.

''We werken hard samen met het team van ervaren en getalenteerde ontwikkelaars en kijken uit naar het delen van meer informatie wanneer het moment daar is.''

Zowel een releasedatum als titel van de aankomende Star Wars-game is nog onbekend.

Skydance heeft ondertussen nog een ander project in de steigers. Die game werd aangekondigd eind vorig jaar als een game die plaatsvindt in het Marvel-universum. Ook deze game werd omschreven als een ''verhaalgedreven, blockbuster actie-avontuurgame, met een compleet origineel verhaal in het Marvel-universum''.