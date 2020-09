Verwacht geen PS5-tekorten, meldt Sony na geruchten rond gebrekkige productie

Het is een vrij drukke week voor de PS5 van Sony, dat nu van leer trekt tegen berichten van gebrekkige voorraden van de nieuwe console.

Het bericht van Bloomberg - waar zo te zien voor werd samengewerkt met bronnen binnen Sony - suggereert dat Sony de productie heeft verminderd met enkele miljoenen toestellen, wegens fabricageproblemen van een belangrijke processor.

Sony heeft dit bericht expliciet ontkend en zei tegen GamesIndustry.biz dat "We de productiecijfers voor de PlayStation 5 niet hebben aangepast sinds de opstart van de massaproductie."

Sony voegde toe: "Ook al kunnen we geen details rond de fabricage vrijgeven, het bericht dat Bloomberg leverde is fout."

Het is ongewoon om een consolefabrikant zo snel een gerucht de kop in te zien drukken, al is het in dit geval weinig verrassend, aangezien de aandelenprijs van Sony een duikvlucht nam nadat het bericht naar buiten kwam.

Nu er een PS5 live stream gepland staat voor 16 september, wat op het moment van schrijven vanavond is, ziet het ernaar uit dat Sony een tegengewicht wilt vormen voor dat bericht - waarschijnlijk door een prijs en releasedatum voor de PS5 en PS5 Digital Edition-consoles te voorzien.

De laatste stukjes op hun plaats

Het bericht van Bloomberg stelt dat de eerste productievoorspelling van Sony verminderd werd met 4 miljoen toestellen, wat een aanzienlijke hoeveelheid is. Natuurlijk bracht dat een boel speculatie met zich mee dat er wel eens tekorten zouden kunnen zijn na de lancering. Dit is geen ongewoon probleem - het plotse succes van de Nintendo Switch zorgde ervoor dat veel mensen soms op zoek waren naar voorradige toestellen - maar het is natuurlijk ook niet echt goed nieuws te noemen bij het uitrollen van een console.

Het ziet ernaar uit dat we de prijs en releasedatum van de PS5 te weten komen tijdens de live stream van deze week, en als we ons daarop baseren zullen we een idee krijgen hoe hoog de vraag zal zijn voor de nieuwe console. Als Sony dicht in de buurt blijft van de prijzen van de Microsoft Xbox Series X, dan is het niet moeilijk om je in te beelden dat de PS5 in een directe confrontatie wel eens zou kunnen winnen, en dat de hoeveelheid mensen die een console zullen pre-orderen hoog zal liggen.

Als de PS5 echter significant hoger zit qua prijs, dan zouden we wel eens met een ander verhaal kunnen eindigen. De vraag zal voor een groot deel worden bepaald door het prijsverschil - en Microsoft heeft hier al het voordeel dat ze beschikken over een console die veel lager start, de Xbox Series S.

Een gezonde voorraad of niet, we zullen moeten uitkijken naar de showcase van vanavond en de plannen van Sony om een idee te krijgen van de hoeveelheid pre-orders die het bedrijf kan verwachten.