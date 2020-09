Sony onthult prijs en releasedatum: zo bekijk je de PlayStation 5 Showcase

Eindelijk, na maanden speculatie en een eindeloze stroom aan 'lekken', zal Sony vanavond de officiële prijs en releasedatum van de PS5 onthullen tijdens de PS5 Showcase.

De bevestiging van deze belangrijke details komt dit keer aanzienlijk later dan dat we gewoon zijn bij lanceringen van een console. Normaal gezien hadden we deze informatie reeds in juli gehad, zodat ze zeker konden zijn van een gezonde pre-orderperiode naar aanleiding van de lancering op het einde van het jaar. Hier moeten we wel onthouden dat 2020 ook voor veel bedrijven een rollercoaster is gebleken, met veel onzekerheid en vertragingen, dus de gebruikelijke tijdlijn is volledig uit het raam gegooid.

Wat nu belangrijk lijkt, is dat Sony hopelijk alle losse eindjes rond de PS5 en PS5 Digital aan elkaar knoopt tijdens de PS5 Showcase, met een releasedatum, prijs en concrete informatie rond de blijkbaar beperkte pre-orders - en alsook enkele aankondigingen van verwachte PS5-spellen.

Wil je graag mee live deel uitmaken van de PS5 Showcase? Lees hieronder dan hoe je alles kan volgen.

Update: de PS5 Showcase is afgelopen en hieronder vind je de prijzen en verkoopdata van de PS5 en PS5 Digital Edition.

PS5 en PS5 Digital Edition pre-order datum: nog niet bekend

PS5 en PS5 Digital Edition verkoopdatum: 19/11/2020

PS5 prijs: 499,99 euro

PS5 All-Digital Edition prijs: 399,99 euro

(Image credit: Sony)

Hoe bekijk je de PS5 Showcase

De PS5 Showcase gaat om 22:00 lokale tijd van start. Volgens Sony zal de showcase 40 minuten in beslag nemen, en je kan het hieronder bekijken.

Tot het zover is, kan je hier al terecht voor een leuke teaser trailer van het evenement:

PS5 Showcase: wat we verwachten

De belangrijkste informatie die we verwachten van de PS5 Showcase is een officiële bevestiging van de prijs en releasedatum van de PS5 - alsook informatie over de pre-orders van de PS5.

We voorspellen dat de PS5 rond de €499 zal liggen, met de PS5 Digital Edition mogelijk rond de €399 - maar dat zou, aangezien Sony de nadruk legt op 'waarde' boven 'prijs' voor zijn next-gen console, wel eens iets te hoopvol kunnen zijn.

Aan de andere kant is de releasedatum van de PS5 wel iets makkelijker te voorspellen, ondanks het feit dat Sony enkel heeft geconfirmeerd dat de PS5 zal worden gelost tijdens de 'feestdagen van 2020'. Aangezien consoles altijd werden gelost in november, en de Xbox Series X is bevestigd voor 10 november, verwachten we dat de PS5 ergens midden november wordt uitgebracht. Dat zou nog genoeg tijd moeten overlaten voor gamers om pre-orders door te geven en voor de ontwikkelaars om een aanloop te nemen richting de kerstperiode.

We moeten hier ook wel bij zeggen dat Sony nog niet officieel heeft bevestigd dat we vanavond een prijs en releasedatum voor de PS5 te zien krijgen tijdens de showcase, maar nu Microsoft zijn kaarten op tafel heeft gelegd met de Xbox Series X en Series S ziet het ernaar uit dat Sony hetzelfde zal doen. Bovendien is Sony dit jaar al laat om dat soort informatie vrij te geven, als we kijken naar de voorgaande onthullingen van consoles.

Wat Sony al wel heeft bevestigd is dat de PS5 Showcase "updates zal bevatten over de laatste titels van Worldwide Studios en onze ontwikkelingspartners van wereldklasse", wat wil zeggen dat we enkele updates gaan krijgen voor eerder bevestigde PS5-games, zoals mogelijk Spider-Man: Miles Morales en Horizon: Forbidden West - en we verwachten dus ook de volledige onthulling van de PS5-line up.

Daarbovenop verwachten we ook aankondigingen voor PS5-titels die nog niet bevestigd zijn, met geruchten rond een reboot van Silent Hill.

Dat zou nogal veel zijn om in een stream van 40 minuten te proppen, dus we weten niet exact wat we allemaal te zien krijgen, maar het wordt hoe dan ook spannend.