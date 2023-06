Tijd om te upgraden voor eigenaars van de eerste generatie Chromecast

Google heeft stiekem de ondersteuning voor zijn eerste generatie Chromecast stopgezet nadat het apparaat bijna een decennium bestaat (het scheelt nog net een paar maanden).

Als je de release-opmerkingen van de firmware bekijkt op de Chromecast Help-website , dan zal je zien dat de laatste update van 27 april is. Het bedrijf heeft de ondersteuning dus eigenlijk al een tijdje geleden gestopt, maar het was tot erg recentelijk eigenlijk nog niemand opgevallen. Aan de onderkant van de pagina is ook een bericht geplaatst waarin staat dat oude Chromecasts “geen software- of beveiligingsupdates meer zullen krijgen” en dat Google ook geen "technische support" meer zal leveren. Omdat er dus geen patches meer aankomen vanaf nu kan het ook zo zijn dat gebruikers "misschien een vermindering van prestaties zullen merken" na verloop van tijd, ook al hebben sommige gebruikers misschien gemerkt dat de kwaliteit nu al een tijdje niet meer geweldig is.

Zo hebben we meerdere opmerkingen van leden van de Chromecast-subreddit, voorbij zien komen, waaruit bleek dat deze leden hun apparaten al jaren niet meer hebben gebruikt, omdat ze zo traag werden. Het is ook van belang om te weten dat de laatste grote firmware-update voor de originele Chromecast in november 2022 verscheen en dat was al "de eerste update in meer dan drie jaar", volgens 9to5Google . Het lijkt er dus op dat Google al een tijdje bezig is geweest met het beëindigen van de ondersteuning voor de originele Chromecast.

Upgraden

Voor mensen die nog zo'n oude Chromecast hebben, is het dus aan te raden om in ieder geval het apparaat te recyclen in plaats van het zomaar in de prullenbak te gooien. 'E-waste' is natuurlijk een groot probleem , maar je hebt er ook niet veel aan om oude gadgets ergens in een la of op zolder te bewaren. Google heeft gelukkig zijn eigen recycling programma voor hardware waar je vanaf wil. Het bedrijf (of een externe recyclingpartner) zal je een gratis verzendlabel sturen, die je op een doos kan plakken, waarmee je vervolgens het apparaat kan terugsturen. Wanneer het bedrijf de Chromecast dan weer ontvangt, zal het apparaat "op een verantwoorde manier worden gerecycled." Je kan natuurlijk ook altijd even op Google opzoeken of er een lokale 'recycler' bij jou in de buurt zit.