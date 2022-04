The Witcher 3 PS5 en Xbox Series X update vertraagd

CD Projekt Red heeft aangekondigd dat de next-gen versie van The Witcher 3 tot nader order is vertraagd.

De aankondiging is afkomstig van het Twitter-account van The Witcher. Deze verklaart dat het team momenteel evalueert hoeveel er nog gewerkt moet worden aan de next-gen variant. Deze vertraging schuift de PS5- en Xbox Series X- versies van het tweede kwartaal van 2022 naar een nog onbekend moment in de toekomst.

CD Projekt Red zegt: "We hebben ervoor gekozen om ons interne team het resterende werk af te laten maken voor The Witcher 3: Wild Hunt. We evalueren op het moment hoeveel werk we nog hebben en hebben de keuze moeten maken om de release tot nader order uit te stellen.''

De port werd tot dit moment bewerkstelligd door Saber Interactive. Deze studio, met eerdere bewonderenswaardige technische vaardigheden, bracht The Witcher 3 naar de Nintendo Switch. Toch heeft CD Projekt Red ervoor gekozen de ontwikkeling binnenshuis te verplaatsen.

The Witcher 3 kwam in 2015 uit en is een van de meest geliefde games van die generatie. Een verbeterde versie met vernieuwde prestaties en grafische stijl is een waar cadeau voor iedereen die al eerder op avontuur met Geralt ging.

CD Projekt Red heeft een bord vol

Alhoewel een PS5-release of Xbox Series X-release enthousiasmeert, is het duidelijk dat CD Projekt Red nog een bord vol heeft.

Onlangs werd The Witcher 4 aangekondigd, wat een nieuw deel in de franchise betekent. De productie mag dan wel vroeg zijn, het is het nieuwste grote project van de studio, welke ongetwijfeld gigantisch gaat zijn.

Daarbij komt nog dat Cyberpunk 2077 nog veel werk vereist na een desastreuze release. De game heeft onlangs nog een eigen next-gen update gekregen, na vele updates om bugs en problemen op te lossen. Het ontwikkelteam achter die titel begint langzaam om te wisselen van het repareren van de game, naar het maken van uitbreidingen.

Met de veelbewogen release van Cyberpunk 2077 nog vers in het geheugen kan de next-gen update voor de Witcher 3 nog te vol zitten met bugs. Het is wijs om deze uit te stellen om te voorkomen dat de studio nog verder wankelt.

De vraag die nu blijft hangen is wanneer de update uitgebracht wordt. Ook kan er afgevraagd worden of de studio uiteindelijk besluit dat de update al het gedoe niet waard is. Hoe dan ook zullen we moeten wachten om antwoorden te krijgen.