Cyberpunk 2077 springlevend, CD Projekt Red bevestigt uitbreidingen

Een ontwikkelaar binnen CD Projekt Red heeft bevestigd dat er Cyberpunk 2077-uitbreidingen in de maak zijn. Hiermee worden fans gerustgesteld dat de RPG nog niet uitontwikkeld is.

Quest director Pawel Sasko benoemde in een recente livestream, vastgelegd op Reddit (opens in new tab) (via TheGamer (opens in new tab)), dat CD Projekt Red nog steeds de game aan het verbeteren is. Ook gaf hij aan dat ze binnen de studio zich ervan bewust zijn dat er werk aan de winkel is.

De uitspraken van Sasko komen vlak na de Cyberpunk 2077 1.5-update. Deze update is de grootste update tot nu toe en lost verschillende cruciale problemen op, zoals autorijden, reagerend AI-publiek en een betere balans van het lootsysteem. De update bevat bovendien een geoptimaliseerde Cyberpunk 2077 PS5- en Xbox Series X-versie van de game.

Sasko benoemde verder tijdens de stream dat hij geen uitspraken kan doen over de toekomstige plannen van CD Projekt Red, maar beloofde dat er gewerkt werd aan uitbreidingen.

Sasko's woorden zijn een opluchting voor spelers die zich zorgen maakten over CD Projekt Red's aandacht, die mogelijk al naar het ontwikkelen van The Witcher 4 ging. Cyberpunk 2077 had een desastreus begin toen het eind 2020 lanceerde. Sony besloot destijds zelfs om Cyberpunk uit de PlayStation store te halen omdat de game gevuld was met bugs.

Cyberpunk's 1.5-update mag de game dan wel hebben voorzien van flinke verbeteringen, volgens SteamCharts (opens in new tab) bracht de update geen boost voor de player count. Deze telde slechts 59.000 spelers die tegelijkertijd in de game zaten. Dit staat in schril contrast met de 830.000 spelers die tijdens de lancering speelden.

De ontvangst van de 1.5-update lijkt echter goed genoeg te zijn voor CD Projekt Red. Sasko benoemt dat de studio erg blij is met de ontvangst voor 1.5 en dat het voor meer enthousiasme heeft gezorgd.

De uitspraken van Sasko zijn bemoedigend, aangezien de studio onlangs de nieuwe Witcher game heeft aangekondigd. Een dergelijke aankondiging had evengoed kunnen zorgen voor een stop op het verder ontwikkelen van Cyberpunk 2077. Het lijkt er voor nu op dat CD Projekt Red de ambitie heeft om Cyberpunk 2077 verder te ontwikkelen.