The Batman, The Flash, Shazam 2 en andere Warner Bros films verplaatst naar 2022 en later

In 2020 zien we de ene veelbelovende blockbuster na de andere verschuiven naar 2021. Kijkend naar de filmkalender van Warner Bros wordt het duidelijk dat de studio sommige superheldenfilms nog jarenlang wil uitstellen totdat de bioscopen weer terug naar 'normaal' zijn.

Gisteren werd al bekend dat Dune (ook van Warner Bros) uit zou worden gesteld tot 2021. Dit was slechts het begin. The Batman, die voorheen die releasedatum had, zal nu vijf maanden later verschijnen op 4 maart 2022. The Flash, die Justice League's Ezra Miller en Ben Affleck terugbrengt, wordt verplaatst naar 4 november 2022.

Onheilspellend genoeg heeft Dwayne Johnsons Black Adam, die oorspronkelijk in 2021 moest verschijnen, nu helemaal geen releasedatum. Ditzelfde lot geldt voor Minecraft: The Movie, die in maart 2020 op het witte doek zou verschijnen. Deze films zijn van de kalender van Warner Bros verdwenen. De twee zijn nog niet geannuleerd, maar het is niet duidelijk of het filmen of animatiewerk hierdoor wordt uitgesteld.

Superheldenfilm Shazam! Fury of the Gods, had een releasedatum in november 2022. De film wordt nu verplaats tot 2 juni, 2023. Dit voelt op dit moment nog heel ver weg.

Het enige positieve aan de planningsverandering is dat The Matrix 4 van 1 april 2022 naar 22 december 2021 is verplaatst. Ook Wonder Woman 1984, houdt zich nog vast aan de huidige release op 25 december 2020. Warner Bros wil natuurlijk niet alle filmopbrengsten rond de feestdagen opgeven.

(Via The Hollywood Reporter)

Hebben de lage bioscoopopbrengsten Warner Bros afgeschrikt?

Nadat Tenet er niet in slaagde om de ticketverkoop nieuw leven in te blazen en bioscopen last hebben van lage bezoekersaantallen door de coronamaatregelen, lijkt het erop dat filmstudio's liever kiezen voor het later uitbrengen van hun films.

Hoewel Warner Bros de meeste films niet in 2021 laat uitkomen, verplaatste Marvel recentelijk Black Widow, Shang-Chi en The Eternals naar 2021. De superheldenfilms van Marvel Studios en Disney lijken dan vrij spel te hebben, zonder concurrentie van DC of Warner Bros in dat jaar. Toch is het nog mogelijk dat deze films ook naar 2022 of later worden verschoven.