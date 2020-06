Sony stelt PS5 gameplay evenement voor onbepaalde tijd uit

Sony heeft zojuist aangekondigd om haar PS5 gameplay evenement voor onbepaalde tijd uit te stellen, zo laat het bedrijf weten in een tweet op het officiële PlayStation Twitter-account.

Het evenement stond officieel op de planning voor 4 juni en is uitgesteld om 'belangrijkere stemmen de kans te geven gehoord te worden'. Hiermee wordt gedoeld op de hectische situatie momenteel in diverse delen van de Verenigde Staten.

Hieronder de volledige tweet:

Sony heeft vooralsnog geen nieuwe datum vermeld voor het evenement, en in de tweet meldt de fabrikant dat ze verwachten dat gamers teleurgesteld zullen zijn door deze beslissing.

Tijd nodig

Uiteraard is het uitstellen van dit evenement een teleurstelling voor velen. Desalniettemin valt de keuze van Sony ergens wel te begrijpen. Op het moment van schrijven is het nog vrij onrustig in vele delen in de Verenigde Staten, en het is verre van zeker dat dit over een paar dagen als sneeuw voor de zon is verdwenen.

De verwachtingen rondom dit evenement waren en zijn nog altijd hoog gespannen, en dat is niet gek. We wachten immers al jaren op de PlayStation 5 en dat heeft er ook mee te maken dat het beste al uit de PS4 gehaald lijkt te zijn.

Wanneer het evenement nu exact gaat plaatsvinden, daar durven we ons eerlijk gezegd niet aan te branden. Gezien de vele partijen die verbonden zijn aan dit evenement, verwachten we niet dat het heel ver vooruitgeschoven wordt. De release van de PS5 staat immers zo goed als vast.

Mocht er meer informatie naar buiten komen over wanneer het event wel plaats gaat vinden, dan lees je het op TechRadar.