Sony legt PS5 handelsmerk vast: onthulling dichtbij?

De dag dat de PlayStation 5 uit de doeken wordt gedaan, die komt steeds dichterbij. Nieuw bewijs duidt erop dat ook Sony toewerkt naar een vroege releasedatum.

Technologiewebsite LetsGoDigital merkte op dat Sony op 27 januari bij het IGE IPI (Swiss Federal Institute of Intellectual Property) de benaming 'PS5' laten vastleggen. De aanvraag van de Japanse fabrikant valt onder 'Class 9', dezelfde groep waartoe spelcomputers behoren.

In de notities voor het trademark is ook een prioriteitsclaim terug te vinden voor een trademark-aanvraag in Jamaica, gedaan op 3 oktober 2019. Het is vrij gebruikelijk voor een bedrijf om hun handelsmerken in naties als Jamaica eerst in te dienen. Landen als Jamaica tonen geen aanvragen in een online database. Uit de info kun je wel opmaken dat Sony de naam PS5 al een tijdje voor zichzelf bevestigd had.

Al met al lijkt de registratie voor het trademark een makkelijk optelsommetje te zijn met onder meer de bevestiging van het logo van Sony's nieuwe console.

PS5 lancering aanstaande?

Al deze kleine nieuwtjes werken allemaal toe naar hét moment waar het allemaal om draait: de officiële onthulling van de PlayStation 5. Nu het product legaal beveiligd is, kan Sony alvast vooruitkijken en bedenken hoe men het product kan promoten.

Of we dichter bij een officieel PS5 lanceringsevenement zijn? Gezien de tijd altijd doortikt, klopt dit op papier. Maar of we al aan het toewerken zijn naar een officiële releasedatum? Daar rept Sony nog met geen woord over.

Gelukkig biedt het internet de optie aan vele wannabe Sherlocks om het heft zelf in handen te nemen. Op een Reddit-pagina zijn enkelen ervan overtuigd dat op 29 februari de PS5 uit de doeken wordt gedaan. Er is dan in New York City een grote zaal afgehuurd.