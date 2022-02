Sony lanceert langverwachte PS5-update voor het delen van video's

Na een ietwat valse start is Sony begonnen met het uitrollen van een nieuwe update voor de PS5 waarmee het veel eenvoudiger wordt om jouw favoriete screenshots en videoclips te delen.

Enkele eigenaars van de PS5 kunnen nu hun opgeslagen beelden delen via de PlayStation App in plaats van dit via de console te moeten doen. Je kan clips en screenshots delen via de gekozen social media-apps, of ze gewoon rechtstreeks naar jouw PS5-vrienden sturen via Game Base.

Deze functie werd vorige maand al opgemerkt, maar Sony heeft ze nu pas officieel bekend gemaakt. In een nieuwe video tonen ze hoe makkelijk het is om jouw favoriete gaming-momenten te delen met de rest van de wereld.

Er zitten wel enkele kleine addertjes onder het gras. De screenshots die automatisch worden geüpload, zullen slechts voor 14 dagen beschikbaar zijn op jouw PlayStation App. Daarnaast zullen videoclips slechts maximaal drie minuten lang kunnen zijn. Trophy-momenten zullen niet geüpload worden, dus daar moet je ook rekening mee houden. Je zal bovendien alles eerst op jouw PS5 moeten inschakelen.

Hoe schakel je het automatisch uploaden in op jouw PS5?

Je moet de functie eerst inschakelen op jouw PS5 en de PlayStation App alvorens je ermee aan de slag kan. De feature is nog niet in elk land beschikbaar, maar Sony belooft deze in maart in meer regio's beschikbaar te maken. Als de optie nu nog niet zichtbaar is, dan zal je er hoe dan ook niet lang op moeten wachten.

Ga daarna naar de Mediagalerie op jouw PS5. Je kan daar de Activity Card van in het PS5 Controlecentrum vinden, of door te scrollen naar het Gamebibliotheek-icoon en op de Mediagalerie te klikken. Daarna krijg je een melding te zien die je uitlegt hoe de nieuwe functie werkt en of je ze wilt inschakelen.

Analyse: deel, maak, speel

(Image credit: Guerrilla Games)

Gamers zitten al een tijdje op deze update te wachten. De optie om via jouw smartphone toegang te krijgen tot video's en screenshots en deze te delen maakt het eenvoudiger om content over verscheidene toestellen te delen. Het houdt ook in dat je niet in de buurt van jouw console moet zijn. Deze nieuwe update duwt de PlayStation App ook iets meer in de richting van de Xbox App van Microsoft. Daar werkt het op ongeveer dezelfde manier.

Er is echter wel een groot verschil tussen de twee. De Xbox App van Microsoft stelt je in staat om jouw screenshots en video's voor een onbeperkte periode bij te houden, zonder een vervaldatum. Hopelijk past Sony dit in de toekomst ook aan, omdat het leuk kan zijn om eens terug te kijken naar jouw favoriete game-momenten, hoe oud ze ook zijn.

De PS5 krijgt binnenkort een andere grote systeemupdate die verscheidene quality-of-life-aanpassingen brengt voor de console. De gebruiksinterface, Trofeeën, Share Play en Party Chat van de PS5 krijgen allemaal een update. Gebruikers zullen ook in staat zijn om met stemcommando's doorheen hun systeem te navigeren en games en apps op te starten. De PS5 Pulse 3D headset zal ook een kleine upgrade krijgen.