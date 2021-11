Sonos Roam Black Friday-deal: bluetooth speaker nu goedkoper dan ooit

Black Friday 2021 is nu echt van start gegaan! We hebben al een aantal ontzettend mooie deals voor je uitgezocht, en de aanbiedingen blijven maar komen. Ben je op zoek naar een nieuwe draadloze speaker? Maak dan snel gebruik van onderstaande Sonos Roam Black Friday-deal!

De speakers van Sonos zijn een must have voor de echte audioliefhebber. Of het nu is voor muziek, films, games of podcasts: een Sonos-systeem mag niet ontbreken in jouw woning! De speakers zijn makkelijk met elkaar te verbinden via wifi en ze zijn te bedienen via de Sonos-app. Je kan jouw setup eindeloos uitbreiden!

Als het om draagbare speakers gaat, is de Sonos Roam het beste van het beste. Ondanks het compacte ontwerp levert de speaker krachtig geluid met indrukwekkende bastonen. In onze review van de Sonos Roam lees je uitgebreid over wat deze slimme speaker allemaal kan.

Ook voor liefhebbers van smart home-apparaten mag de Sonos Roam niet ontbreken! De speaker is uitgerust met Google Assistant en Amazon Alexa. Daarnaast is het apparaat moeiteloos aan te sluiten op het multi-room-systeem waar Sonos bekend om staat.

Ook voor buitenshuis is de Sonos Roam ideaal. De speaker weegt slechts 430 gram en is daardoor makkelijk in één hand vast te houden of mee te nemen in een tas. Dit, gecombineerd met de IP67-rating voor water- en stofbestendigheid, maakt het een ideale speaker om overal mee naartoe te nemen!

