Beste Black Friday Sonos deals 2021

Mocht je vorig jaar op koopjesjacht zijn gegaan tijdens Black Friday, dan zal je vast hier en daar scherpe deals tegengekomen zijn. Het mooie aan dit event is dat je ook kortingen ziet op producten die normaal zo goed als nooit in de aanbieding zijn, en de producten van Sonos behoren zeker tot die categorie. Vandaar dat we deze speciale Black Friday Sonos pagina voor jou hebben aangemaakt.

De naam Sonos ken je vast en zeker al. Het bedrijf specialiseert zich in consumentenelektronica, en dan met name op audiovlak. Je zou de vergelijking kunnen trekken met Apple op diverse manieren; je betaalt een premium prijs, maar dan haal je ook een naadloos werkend (eco)systeem in huis van hoogwaardige kwaliteit.

Die hoge prijs kan voor veel consumenten een dealbreker zijn, maar voor alle twijfelaars onder ons kunnen Black Friday Sonos deals uitkomst bieden.

Black Friday Sonos deals: verwachtingen

Of je nu op zoek bent naar een enkele speaker voor op zolder, een volledige ruimte wil laten vullen voor huiskamerfeestjes, of graag een bioscoop-achtige bas in je huis wil hebben voor spectaculaire filmavonden; er bestaat een Sonos-product voor.

Vorig jaar was het een waar gekkenhuis te noemen rondom Black Friday Sonos deals. Diverse retailers kwamen met dumpprijzen voor vrijwel alle producten die men in de schappen had liggen van Sonos. Naast de relatief nieuwe Sonos Arc (toentertijd) zagen we ook dat er veel aandacht was voor iets oudere apparatuur, zoals de One SL en de Beam (1e generatie).

Met name laatstgenoemde apparaat verwachten we veel van dit jaar rondom Black Friday. De Sonos Beam (Gen 2) is inmiddels op de markt, en je zou zeggen dat de oudere generatie dan voor een schappelijke prijs de deur uit mag. Black Friday biedt retailers daarvoor de ideale gelegenheid.

(Image credit: TechRadar)

Verder is het interessant om te zien voor welke prijzen de producten van Sonos in de aanbieding komen dit jaar. In september bracht de fabrikant immers naar buiten dat het per direct de prijzen verhoogde van vier producten.

Om exact te zijn gaat het om de volgende Sonos-producten: de Sonos Arc, de Sonos Sub, Sonos Five en Sonos Roam. Mocht je door deze prijsstijging recentelijk zijn afgehaakt, dan biedt Black Friday je waarschijnlijk de mogelijkheid om deze producten voor minder dan de nieuwe adviesprijs in huis te halen.

Black Friday Sonos deals 2020

Black Friday 2021 is nog niet van start gegaan. Om je alvast een voorproefje te geven van wat je kunt verwachten, vind je hieronder een overzicht van enkele van de beste deals van vorig jaar.

Sonos One voor €166,- i.p.v. €229,- De Sonos One is de opvolger van de Play:1 en biedt hoogwaardige audiokwaliteit aan, verpakt in een modieus jasje. Je kunt de Sonos One ook starten en bedienen met je stem.

Sonos One SL voor €149,- i.p.v. €199,- (NL) De Sonos One SL biedt exact hetzelfde design en dezelfde audiokwaliteit als de reguliere One. Het grote verschil is dat deze versie geen microfoons heeft en dus ook niet met je stem te starten en/of te bedienen is.

Sonos Beam voor €349,- i.p.v. €425,- (NL) De Sonos Beam is dé perfecte soundbar voor ieder huishouden: relatief klein en mooi vormgegeven, maar in staat om volledige kamers te vullen met een ruimtelijk geluid.

Sonos Move voor €299,- i.p.v. €399,- (NL) De Sonos Move is dé ideale speaker voor zowel binnen- als buitenshuis. Hij beschikt over stembediening, kent een weerbestendige behuizing, en houdt het tot wel tien uur vol op één batterij.

Sonos Sub 3.0 voor €699,- i.p.v. €799,- (NL) Deze draadloze subwoofer is erop gemaakt om lage klanken volledig tot hun recht te laten komen. Dit alles zit verpakt in een stijlvolle behuizing, wat het tevens een uitstekend meubelstuk maakt. Ten opzichte van de Sub 2.0 zijn de interne specificaties wat verbeterd, wat het geheel meer toekomstbestendig maakt.