Samsungs nieuwe MicroLED tv kan in vier verschillende schermen splitsen

The Wall is terug, maar de modulaire MicroLED televisie van Samsung pakt het in 2021 anders aan. Tijdens een reeks aankondigingen in de aanloop naar CES 2021 onthulde Samsung een nieuwe MicroLED-reeks die zonder professionele installatie op een muur kan worden bevestigd. Het ziet ernaar uit dat het hiermee volledig gebruik maakt van het modulaire ontwerp.

De MicroLED tv heeft een scherm-tot-behuizing-ratio van 99,99 procent, wat wil zeggen dat er vrijwel geen schermrand te vinden is. Hij komt ook in drie verschillende groottes: 110 inch, 99 inch en 88 inch.

De nieuwe MicroLED schermen van Samsung zijn op te splitsen in vier verschillende schermen door de nieuwe Multi View-functie. Als je verschillende kanalen tegelijkertijd wil bekijken - bijvoorbeeld om meerdere nieuwsuitzendingen te volgen - kan dat nu. Je kan ook per sectie het volume aanpassen.

In het geval van de 110 inch formaat wordt het beeld opgesplitst in vier schermen van 55 inch. Voor de 99 inch wordt dat 49,5 inch per scherm, en bij het scherm van 88 inch worden het er vier van 44 inch. Je kunt er ook voor kiezen om met twee of drie schermen aan de slag te gaan.

We gaan er vanuit dat de tv's compatibel zijn met slimme beveiligingscamera's, zodat je een oogje op je voordeur kunt houden. Het zou ook mogelijk moeten zijn om tijdens het reclameblok naar een andere zender te kijken, terwijl je in de gaten kunt houden wanneer de reclames afgelopen zijn. We zullen ongetwijfeld de komende weken meer horen over de mogelijkheden van de MicroLED tv's.

Micro-wat?

MicroLED is een technologie die microscopisch kleine LED's gebruikt voor de helderheidsregeling en contrasten. Het resulteert in een beeld dat zelfs kan concurreren met de beste OLED tv's.

Er zijn een paar voordelen ten opzichte van OLED, zoals geen risico op inbranden en een paneelstructuur die veel eenvoudiger is uit te breiden naar grotere schermformaten. Niet voor niets is er een 163 inch microLED tv van LG en een 292 inch scherm van Samsung.

Dit kan het jaar zijn dat de MicroLED-technologie van Samsung de wereld van reguliere televisies binnensluipt. Hoewel het kleinste formaat van 88 inch nog steeds behoorlijk gigantisch is in vergelijking met de standaardformaten van 55 inch of 65 inch, valt het nog steeds binnen het bereik van commerciële tv's. In het verleden hebben we ook al 88 inch OLED tv's gezien.

MicroLED wordt nog altijd geconfronteerd met een tal van obstakels voordat het écht een reguliere technologie kan worden. Het gaat voornamelijk om erg hoge prijzen. Bovendien is het lastig om MicroLED naar kleinere afmetingen te brengen met behoud van hoge resoluties, waaronder 4K. Het is nog vroeg dag voor de technologie. Het kan dus nog even duren voordat deze de marktverzadiging van OLED zal krijgen.

Een rapport van IDTechEx noemt "onvolwassen technologie, kostenbarrières en onvolledigheid van de toeleveringsketen" als de "drie grote hindernissen bij grootschalige commercialisering van microLED-displays".

De maatopties en de mogelijkheid van kopers om de tv zelf te installeren, brengen de MicroLED-technologie dichter bij de commerciële klant dan ooit tevoren.