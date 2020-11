MicroLED is geen bedreiging voor OLED tv's - dit is waarom

MicroLED televisies worden steeds vaker naar voren geschoven als zijnde concurrentie voor OLED televisies. De laatste voorspellingen van analisten bij DSCC (Display Supply Chain Consultants) stellen echter dat MicroLED met obstakels te maken krijgt (via OLED-info).

MicroLED is een paneel-technologie die microscopische LED's gebruikt voor geweldige helderheid en contrasten. De beeldresultaten zullen zelfs met de beste OLED tv's kunnen concurreren. Samsung heeft deze technologie gebruikt in The Wall-schermen, ook zou Apple het mogelijk willen gebruiken voor haar Apple Watches.

Het heeft een aantal voordelen ten opzichte van OLED. Er is geen risico op beeldretentie en het is een paneelstructuur die veel eenvoudiger is uit te breiden naar grotere schermformaten. Daarom is er ook een 163-inch microLED tv van LG en een 292-inch scherm van Samsung. De DSCC schetst echter het minder rooskleurige beeld dat de ontwikkeling van microLED-technologie de komende jaren zal worden tegengehouden.

De voorspellingen van DSCC stellen dat de markt van MicroLED de komende zes jaar significant zal groeien, van een taxatie van 25 miljoen dollar naar 228 miljoen dollar in 2026. Deze getallen komen nog altijd niet in de buurt van de 2,5 miljard dollar waarop OLED-tv's vorige jaar getaxeerd werden.

Het probleem voor MicroLED zit hem in de prijzen. De panelen zijn erg duur om te produceren. Zelfs de kleinste verkeerde uitlijning van de LED's kunnen leiden tot oneven belichting en kleuren.

Een ander rapport van IDTechEx stelt dat "technologische onrijpheid, kostenbarrières en onvolledigheid van de toeleveringsketen" de drie grote hindernissen zijn bij grootschalige commercialisering van microLED-schermen.

OLED wint – voor nu

OLED is zonder twijfel de premium tv-technologie van het moment. De prijzen komen eindelijk onder de €1000 voor een instapniveau televisie.

Het lijkt erop dat het nog even duurt voordat MicroLED de overhand kan nemen, maar het is natuurlijk niet mogelijk om nu met zekerheid te voorspellen welke tv-technologie in 2030 of 2040 zal schitteren.

MicroLED is overigens niet de enige concurrent voor OLED's. Samsung werkt naar verluidt aan een QD-OLED hybride televisie die de krachten van haar QLED tv's gebruikt. We moeten hier echter nog een prototype van in actie zien.

Een andere grote verandering de komende jaren is de komst van oprolbare televisies, zoals de LG Signature Series OLED TV R. Deze heeft een gigantische prijs (meer dan 87.000 dollar), waardoor deze nog lang niet door de massa zal worden gekocht. Het zal nog lang duren voordat dergelijke technologieën betaalbaar worden.