Samsung Galaxy Z Fold 2 officieel: broodnodige verbeteringen

Vorig jaar onthulde Samsung met veel bombarie haar eerste vouwbare smartphone, de Samsung Galaxy Fold. Zoals je wellicht al weet, verliep de release van het toestel niet bepaald vlekkeloos. Na een uitgestelde release voor een licht verbeterd origineel is het nu tijd voor zijn echte opvolger: de Samsung Galaxy Z Fold 2.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is op 1 september officieel uit de doeken gedaan tijdens het Samsung Unpacked 2020 evenement. Het virtuele evenement gaf ons een inkijkje in wat volgens Samsung de meerwaarde is van het nog altijd vrij bijzondere design van de Z Fold 2, en wat de verbeteringen zijn ten opzichte van zijn voorganger.

Samsung Galaxy Z Fold 2 officieel

Had je zo je twijfels of je de originele Fold moest kopen, dan zal iedereen die gewacht heeft zeer opgelucht zijn; de Galaxy Z Fold 2 is zowel qua uiterlijk als specificaties een prettige verbetering van het eerste generatiemodel. Zo is onder meer het kleine scherm aan de voorkant aangepakt; de grove randen zijn weg, waardoor je nu veel meer scherm tot je beschikking hebt in de ingeklapte modus. De schermdiagonaal bedraagt 6,2 inch nu.

Opengevouwen krijg je een tabletscherm tot je beschikking met een schermdiagonaal van 7,6 inch. Een grote verbetering ten opzichte van zijn voorganger is ook de ververssnelheid; waar het origineel gebruikmaakt van een standaard 60Hz paneel, ondersteunt de Z Fold 2 120Hz, net als bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S20 Ultra.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is verkrijgbaar in twee nieuwe kleuren: Mystic Bronze en Mystic Black. De telefoon blijft nog altijd vrij groot. Opengevouwen bedragen de afmetingen 159,2 x 128,2 x 6,9 millimeter, en in gesloten vorm 128,2 x 68 x 16,8 millimeter. Het is daarmee ietsjes groter dan het origineel, maar daar krijg je wel een groter scherm voor terug.

(Image credit: TechRadar)

Specs en camera's

Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 865 Plus terug met 12GB RAM. Het intern opslaggeheugen bedraagt 256GB en is niet uitbreidbaar via een microSD-kaartje. Verder is het belangrijk om te vermelden dat er 5G-ondersteuning aanwezig is, iets wat het origineel niet heeft.

De Samsung Galaxy Z Fold 2 maakt gebruik van drie camera's aan de achterzijde. Deze zijn verpakt in een vierkantje aan de linkerbovenzijde van het apparaat. Het gaat om een primaire 12MP-camera, 12MP-groothoeksensor, en een 12MP-telefotocamera. Laatstgenoemde ondersteunt 2x optische zoom en 10x hybride zoom.

Je kunt deze camera's nu ook gebruiken wanneer de Fold deels opengevouwen is, zowel in portretmodus als landschapsmodus. Hierdoor kun je bijvoorbeeld langere timelapse-video's maken, zonder dat je een tripod of iets dergelijks nodig hebt. De primaire camera's kun je verder gebruiken in samenwerking met het kleinere scherm aan de voorzijde. Op het kleine display zie je dan de viewfinder, waardoor je weet wat erop de foto komt.

Verder is er nog één klein cameragat in het kleine 6,2 inch scherm aan de voorzijde gemaakt. Hier is een 10MP-frontcamera in verwerkt.

(Image credit: TechRadar)

Software meer geoptimaliseerd

De Galaxy Fold 2 ondersteunt drie vouwtoestanden: gevouwen, half gevouwen en uitgeklapt. Samen met de verschillende weergaveopties kun je de Fold gebruiken als een telefoon in gevouwen modus, een tablet in uitgeklapte modus en als een hybride in half gevouwen modus.

Samsung introduceerde de halve vouwmodus met de Galaxy Z Flip. In deze modus wordt van het binnenste scherm twee afzonderlijke schermen gemaakt, waardoor de inhoud op het ene deel komt en de relevante app-besturingselementen en instellingen op het andere scherm worden weergegeven.

Een voorbeeld om het duidelijker te maken: in het geval van de camera-app kun je bijvoorbeeld de live weergave van je scène of onderwerp op het ene scherm weergeven, en de bedieningselementen van de camera (en de preview van beelden) op het andere.

In de tabletstand kun je ook met meerdere vensters werken. Zo kan de bestandsapplicatie je bijvoorbeeld links de mappen laten zien en rechts de inhoud. Mail-apps zoals Outlook gedragen zich op een vergelijkbare manier.

Prijs en release

Ben je van plan om de Samsung Galaxy Z Fold 2 aan te schaffen? Weet dan dat de vouwbare smartphone vanaf 18 september officieel te koop zal zijn. Pre-orders zijn nu al echter te plaatsen via de website van Samsung.

Het nieuwe paradepaardje van Samsung krijgt een adviesprijs mee van maar liefst 1999 euro. Dat is 21 euro minder dan de adviesprijs van de originele Galaxy Fold, die begin januari verscheen.