Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5 lancering per ongeluk bevestigd voor eind juli

We hadden eerder al geruchten gehoord dat Samsung zijn volgende Galaxy Unpacked-evenement eind juli zou houden en dat is nu dus ook bevestigd, want het bedrijf heeft per ongeluk te vroeg een persbericht geplaatst op zijn Australische website waarin deze periode wordt genoemd.

We gaan er tenminste vanuit dat dit per ongeluk is gebeurd, aangezien het persbericht inmiddels ook weer is verwijderd. Tijdens het schrijven van dit artikel is er wel nog een gecachte versie van het persbericht beschikbaar en deze is gespot door leaker @sondesix.

Het persbericht vertelt ons dat het aankomende Samsung Galaxy Unpacked-evenement eind juli in Seoul wordt gehouden, maar er wordt geen precieze datum vermeld. Er staat in het bericht ook dat dit het evenement is waar het bedrijf "zijn volgende generatie vouwbare apparaten zal onthullen."

The press release (archived): pic.twitter.com/85cq1lgU2mJune 7, 2023 See more

Hoewel de Samsung Galaxy Z Fold 5 en Samsung Galaxy Z Flip 5 niet specifiek bij naam worden genoemd, zijn we er redelijk zeker van dat het om deze twee apparaten gaat, want de meeste mensen verwachten dan ook dat deze foldables tijdens het eerstvolgende Galaxy Unpacked-evenement hun debuut zullen maken. Samsung heeft het in het persbericht ook over "apparaten" (meervoud), dus we zullen meer dan één foldable te zien krijgen.

Verder valt er niet veel nuttige of interessante informatie meer uit het persbericht te halen, naast een vage claim dat het bedrijf "technologieën en ervaringen zal vertonen die het wereldwijde publiek zullen betoveren." We kunnen echter wel nog een gok wagen voor de precieze datum van Galaxy Unpacked, want een eerdere leak wees al op 26 juli en dat komt dus ook overeen met de periode van eind juli die hier werd genoemd.

Nieuwe scharnieren, nieuwe chips en een groter scherm

We hebben inmiddels ook al een redelijk goed idee van wat we kunnen verwachten van de Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 dankzij meerdere leaks en geruchten. Waar het op neerkomt is dat de toestellen waarschijnlijk allebei een vernieuwd scharnier krijgen, waarmee de twee helften van de vouwbare toestellen echt vlak tegen elkaar aanliggen wanneer ze zijn opgevouwen. Daarnaast zullen de telefoons waarschijnlijk ook beschikken over dezelfde processor als de Samsung Galaxy S23-serie.

Misschien zullen we ook wat cameraverbeteringen krijgen en de Samsung Galaxy Z Flip 5 krijgt naar verwachting ook een geüpgraded coverscherm. Dat scherm zou nu 3,4 inch groot kunnen zijn in plaats van de 1,9 inch van het coverscherm op de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Dit persbericht is natuurlijk gefocust op vouwbare toestellen, maar er is een grote kans dat we ook nog andere dingen te zien krijgen tijdens dit evenement. Zo verwachten mensen ook de onthullingen van de Samsung Galaxy Watch 6 en Samsung Galaxy Tab S9 tijdens de volgende Galaxy Unpacked.